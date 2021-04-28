***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.799.321Net Dönem Karı (Zararı)3.200.400NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-486.932Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -485.749Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.183İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER600.104Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler600.104FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.313.572Alınan Faiz484.566Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 1.183FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.200.400Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 17.852.672Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -21.053.072YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)598.921NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)598.921DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 598.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 921Diğer Alacaklar5 599.183TOPLAM VARLIKLAR600.104YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 600.104TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)600.104TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.200.400Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 17.852.672Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -21.053.072TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 485.749Temettü Gelirleri11 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 3.030.797Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.183Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 372.107ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.889.836Yönetim Ücretleri8 -49.864Saklama Ücretleri8 -26.916Denetim Ücretleri8 -20.650Kurul Ücretleri8 -1.490Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -43Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -590.473ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-689.436ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.200.400NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.200.400DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.200.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932053BIST