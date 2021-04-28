***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:49
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.799.321
Net Dönem Karı (Zararı)
3.200.400
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-486.932
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -485.749
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.183
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
600.104
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
600.104
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.313.572
Alınan Faiz
484.566
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 1.183
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.200.400
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 17.852.672
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -21.053.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.921
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
598.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 598.921
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 921
Diğer Alacaklar
5 599.183
TOPLAM VARLIKLAR
600.104
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 600.104
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
600.104
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.200.400
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 17.852.672
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -21.053.072
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 485.749
Temettü Gelirleri
11 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.030.797
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 372.107
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.889.836
Yönetim Ücretleri
8 -49.864
Saklama Ücretleri
8 -26.916
Denetim Ücretleri
8 -20.650
Kurul Ücretleri
8 -1.490
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -43
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -590.473
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-689.436
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.200.400
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.200.400
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.200.400
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932053
BIST