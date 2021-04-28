***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:50
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.278.676
Net Dönem Karı (Zararı)
-332.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
467.350
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -756.494
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 1.223.844
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-38.945.256
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.224.179
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
61.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.782.753
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.810.595
Alınan Faiz
11 755.763
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -1.223.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.793.908
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 40.158.908
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -365.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
515.232
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
515.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
515.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 153.247
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.643.364
Ters Repo Alacakları
5 1.001.973
Takas Alacakları
5 222.206
Diğer Alacaklar
5 362.716
Finansal Varlıklar
9 36.139.389
TOPLAM VARLIKLAR
39.522.895
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 61.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
61.676
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.461.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-332.689
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 40.158.908
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -365.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
39.461.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 756.494
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 302.846
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.223.844
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-164.504
Yönetim Ücretleri
8 -59.108
Saklama Ücretleri
8 -24.992
Denetim Ücretleri
8 -21.492
Kurul Ücretleri
8 -8.045
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -46.027
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-168.185
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-332.689
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-332.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-332.689
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932055
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