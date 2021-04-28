***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.278.676Net Dönem Karı (Zararı)-332.689NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER467.350Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -756.494Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 1.223.844İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-38.945.256Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.224.179Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler61.676İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-37.782.753FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-38.810.595Alınan Faiz11 755.763Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 -1.223.844FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.793.908Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 40.158.908Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -365.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)515.232NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)515.232DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ515.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 153.247Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.643.364Ters Repo Alacakları5 1.001.973Takas Alacakları5 222.206Diğer Alacaklar5 362.716Finansal Varlıklar9 36.139.389TOPLAM VARLIKLAR39.522.895YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 61.676TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)61.676TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.461.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-332.689Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 40.158.908Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -365.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)39.461.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 756.494Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 302.846Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -1.223.844ESAS FAALİYET GELİRLERİ-164.504Yönetim Ücretleri8 -59.108Saklama Ücretleri8 -24.992Denetim Ücretleri8 -21.492Kurul Ücretleri8 -8.045Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -8.521Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -46.027ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-168.185ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-332.689NET DÖNEM KARI (ZARARI)-332.689DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-332.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932055BIST