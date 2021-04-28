***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.035.550 -1.681.140Net Dönem Karı (Zararı)3.857.407 986.661NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.861.793 -358.966Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -21.239 -13.139Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.736.427 -263.341Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -104.127 -82.486İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.893.192 -2.667.646Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.186.336 -1.407.238Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.015.880 1.721.852İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.722.736 -2.982.260FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.897.578 -2.039.951Alınan Temettü11 104.127 82.486Alınan Faiz11 21.239 12.984Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.736.662 263.341FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.416.845 2.351.440Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20.154.959 3.835.739Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.738.114 -1.484.299YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-618.705 670.300NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-618.705 670.300DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 794.352 124.052DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 175.647 794.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 561 352Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.338.499 27.073Ters Repo Alacakları5 3.001.478 0Takas Alacakları5 595.409 1.433.943Diğer Alacaklar5 175.086 794.235Finansal Varlıklar9 16.888.028 4.476.718Diğer Varlıklar5 23.392 0TOPLAM VARLIKLAR22.022.453 6.732.321YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.722.208 1.733.506Diğer Borçlar5 48.710 21.532TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.770.918 1.755.038TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.251.535 4.977.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.977.283 1.639.182Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.857.407 986.661Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 20.154.959 3.835.739Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -9.738.114 -1.484.299TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)19.251.535 4.977.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 21.239 13.139Temettü Gelirleri11 104.127 82.486Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.174.039 756.211Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.736.427 263.341Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 120.899 41.553ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.156.731 1.156.730Yönetim Ücretleri8 -159.406 -76.542Saklama Ücretleri8 -6.903 -5.472Denetim Ücretleri8 -18.880 -15.997Kurul Ücretleri8 -1.573 -644Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -104.919 -61.471Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -7.643 -9.943ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-299.324 -170.069ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.857.407 986.661NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.857.407 986.661DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.857.407 986.661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932058BIST