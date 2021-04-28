***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.035.550 -1.681.140
Net Dönem Karı (Zararı)
3.857.407 986.661
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.861.793 -358.966
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.239 -13.139
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.736.427 -263.341
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -104.127 -82.486
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.893.192 -2.667.646
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.186.336 -1.407.238
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.015.880 1.721.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.722.736 -2.982.260
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.897.578 -2.039.951
Alınan Temettü
11 104.127 82.486
Alınan Faiz
11 21.239 12.984
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.736.662 263.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.416.845 2.351.440
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.154.959 3.835.739
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.738.114 -1.484.299
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-618.705 670.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-618.705 670.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 794.352 124.052
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 175.647 794.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 561 352
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.338.499 27.073
Ters Repo Alacakları
5 3.001.478 0
Takas Alacakları
5 595.409 1.433.943
Diğer Alacaklar
5 175.086 794.235
Finansal Varlıklar
9 16.888.028 4.476.718
Diğer Varlıklar
5 23.392 0
TOPLAM VARLIKLAR
22.022.453 6.732.321
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 2.722.208 1.733.506
Diğer Borçlar
5 48.710 21.532
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.770.918 1.755.038
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.251.535 4.977.283
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.977.283 1.639.182
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.857.407 986.661
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 20.154.959 3.835.739
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -9.738.114 -1.484.299
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.251.535 4.977.283
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 21.239 13.139
Temettü Gelirleri
11 104.127 82.486
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.174.039 756.211
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.736.427 263.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 120.899 41.553
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.156.731 1.156.730
Yönetim Ücretleri
8 -159.406 -76.542
Saklama Ücretleri
8 -6.903 -5.472
Denetim Ücretleri
8 -18.880 -15.997
Kurul Ücretleri
8 -1.573 -644
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -104.919 -61.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.643 -9.943
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-299.324 -170.069
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.857.407 986.661
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.857.407 986.661
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.857.407 986.661
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932058
BIST