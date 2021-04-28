Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 20:51



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.035.550 -1.681.140
Net Dönem Karı (Zararı)
3.857.407 986.661
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.861.793 -358.966
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.239 -13.139
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.736.427 -263.341
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -104.127 -82.486
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.893.192 -2.667.646
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.186.336 -1.407.238
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.015.880 1.721.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.722.736 -2.982.260
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.897.578 -2.039.951
Alınan Temettü
11 104.127 82.486
Alınan Faiz
11 21.239 12.984
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.736.662 263.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.416.845 2.351.440
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.154.959 3.835.739
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.738.114 -1.484.299
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-618.705 670.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-618.705 670.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 794.352 124.052
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 175.647 794.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 561 352
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.338.499 27.073
Ters Repo Alacakları
5 3.001.478 0
Takas Alacakları
5 595.409 1.433.943
Diğer Alacaklar
5 175.086 794.235
Finansal Varlıklar
9 16.888.028 4.476.718
Diğer Varlıklar
5 23.392 0
TOPLAM VARLIKLAR
22.022.453 6.732.321
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.722.208 1.733.506
Diğer Borçlar
5 48.710 21.532
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.770.918 1.755.038
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.251.535 4.977.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.977.283 1.639.182
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.857.407 986.661
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 20.154.959 3.835.739
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -9.738.114 -1.484.299
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.251.535 4.977.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 21.239 13.139
Temettü Gelirleri
11 104.127 82.486
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.174.039 756.211
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.736.427 263.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 120.899 41.553
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.156.731 1.156.730
Yönetim Ücretleri
8 -159.406 -76.542
Saklama Ücretleri
8 -6.903 -5.472
Denetim Ücretleri
8 -18.880 -15.997
Kurul Ücretleri
8 -1.573 -644
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -104.919 -61.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.643 -9.943
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-299.324 -170.069
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.857.407 986.661
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.857.407 986.661
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.857.407 986.661



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932058


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.386
Değişim :  -0,44% |  -6,09
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 292.301 % 10,00  
SONME 35,94 3.925.103 % 9,98  
UZERB 45,64 449.052 % 9,98  
MERIT 224,00 1.363.712 % 9,97  
INTEM 42,14 3.820.932 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2175 8,2189 % 0,17  
Euro 9,9343 9,9567 % 0,24  
Sterlin 11,3977 11,4549 % 0,10  
Frank 8,9656 9,0196 % 0,17  
Riyal 2,1860 2,1970 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -3,58  
Altın Gr. 469 469 -0,02  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 25,98 26,00 -0,28  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 -0,04  
B. Petrol 66,98 66,98 1,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru