***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.228.302 -7.192.057Net Dönem Karı (Zararı)4.287.676 1.643.012NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.346.663 -1.338.091Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.148.207 -1.092.047Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -198.456 -246.044İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-43.572.143 -8.767.437Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-17.509.266 -3.501.083Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler16.882 46.279İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-26.079.759 -5.312.633FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-41.631.130 -8.462.516Alınan Faiz11 2.136.740 1.024.415Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)266.088 246.044FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.435.474 25.428.132Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit425.981.637 102.639.562Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-403.546.163 -77.211.430YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.792.828 18.236.075NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.792.828 18.236.075DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 18.236.075 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.443.247 18.236.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.021.500 14.339.535Ters Repo Alacakları5 21.010.349 3.501.083Diğer Alacaklar5 433.214 3.964.172Finansal Varlıklar9 31.392.392 5.312.633TOPLAM VARLIKLAR53.857.455 27.117.423YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 63.161 46.279TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)63.161 46.279TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)53.794.294 27.071.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)27.071.144 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.287.676 1.643.012Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 425.981.637 102.639.562Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -403.546.163 -77.211.430TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 53.794.294 27.071.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.148.207 1.092.047Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.513.663 511.649Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 198.456 246.044Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 15.837 11.630ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.876.163 1.861.370Yönetim Ücretleri8 -444.623 -175.875Saklama Ücretleri8 -54.771 -11.964Denetim Ücretleri8 -18.880 -17.700Kurul Ücretleri8 -9.709 -2.383Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.504 -8.094Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -55.000 -2.342ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-588.487 -218.358ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.287.676 1.643.012NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.287.676 1.643.012DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.287.676 1.643.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932061BIST