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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 20:52



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.228.302 -7.192.057
Net Dönem Karı (Zararı)
4.287.676 1.643.012
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.346.663 -1.338.091
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.148.207 -1.092.047
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -198.456 -246.044
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.572.143 -8.767.437
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-17.509.266 -3.501.083
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.882 46.279
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.079.759 -5.312.633
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-41.631.130 -8.462.516
Alınan Faiz
11 2.136.740 1.024.415
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
266.088 246.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.435.474 25.428.132
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
425.981.637 102.639.562
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-403.546.163 -77.211.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.792.828 18.236.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.792.828 18.236.075
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.236.075 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.443.247 18.236.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.021.500 14.339.535
Ters Repo Alacakları
5 21.010.349 3.501.083
Diğer Alacaklar
5 433.214 3.964.172
Finansal Varlıklar
9 31.392.392 5.312.633
TOPLAM VARLIKLAR
53.857.455 27.117.423
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 63.161 46.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
63.161 46.279
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
53.794.294 27.071.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.071.144 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.287.676 1.643.012
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 425.981.637 102.639.562
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -403.546.163 -77.211.430
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 53.794.294 27.071.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.148.207 1.092.047
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.513.663 511.649
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 198.456 246.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 15.837 11.630
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.876.163 1.861.370
Yönetim Ücretleri
8 -444.623 -175.875
Saklama Ücretleri
8 -54.771 -11.964
Denetim Ücretleri
8 -18.880 -17.700
Kurul Ücretleri
8 -9.709 -2.383
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.504 -8.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -55.000 -2.342
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-588.487 -218.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.287.676 1.643.012
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.287.676 1.643.012
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.287.676 1.643.012



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932061


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Gümüş.Ons 25,96 25,99 -0,29  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 -0,05  
B. Petrol 66,97 66,97 1,10  
Seans Raporu 18:05
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