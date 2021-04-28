***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 20:52
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.431.306 22.148.727
Net Dönem Karı (Zararı)
301.616 4.184.634
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.494 -7.264.053
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -220.386 -5.696.490
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 213.263 -1.521.684
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -46.371 -45.879
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.733.121 17.961.025
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.150.103 465.400
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.742 -1.328.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.601.760 18.824.561
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.484.999 14.881.606
Alınan Temettü
11 46.371 45.879
Alınan Faiz
11 220.386 5.699.558
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-213.064 1.521.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.110.674 -26.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 25.215.985 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -12.105.311 -26.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
679.368 -4.351.273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
679.368 -4.351.273
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 672.168 5.023.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.351.536 672.168
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.111.417 1.167
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 713.174 0
Ters Repo Alacakları
5 4.001.966 0
Takas Alacakları
5 148.137 0
Diğer Alacaklar
5 240.119 671.199
Finansal Varlıklar
9 16.090.045 8.201.459
TOPLAM VARLIKLAR
22.304.858 8.873.825
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 31 0
Diğer Borçlar
5 42.401 23.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.432 23.690
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.262.426 8.850.135
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.850.135 31.165.502
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
301.616 4.184.633
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 25.215.986 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -12.105.311 -26.500.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 22.262.426 8.850.135
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 220.386 5.696.490
Temettü Gelirleri
11 46.371 45.879
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 508.540 -2.756.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -213.263 1.521.684
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 957 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
562.991 4.507.863
Yönetim Ücretleri
8 -98.479 -206.734
Saklama Ücretleri
8 -39.646 -32.556
Denetim Ücretleri
8 -20.492 -18.582
Kurul Ücretleri
8 -2.048 -3.103
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -61.291 -49.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -39.419 -12.829
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-261.375 -323.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
301.616 4.184.633
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
301.616 4.184.633
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
301.616 4.184.633
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932065
BIST