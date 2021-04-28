***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.431.306 22.148.727Net Dönem Karı (Zararı)301.616 4.184.634NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-53.494 -7.264.053Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -220.386 -5.696.490Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 213.263 -1.521.684Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11 -46.371 -45.879İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.733.121 17.961.025Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.150.103 465.400Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.742 -1.328.936İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.601.760 18.824.561FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.484.999 14.881.606Alınan Temettü11 46.371 45.879Alınan Faiz11 220.386 5.699.558Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-213.064 1.521.684FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.110.674 -26.500.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 25.215.985 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -12.105.311 -26.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)679.368 -4.351.273NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)679.368 -4.351.273DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 672.168 5.023.441DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.351.536 672.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.111.417 1.167Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 713.174 0Ters Repo Alacakları5 4.001.966 0Takas Alacakları5 148.137 0Diğer Alacaklar5 240.119 671.199Finansal Varlıklar9 16.090.045 8.201.459TOPLAM VARLIKLAR22.304.858 8.873.825YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 31 0Diğer Borçlar5 42.401 23.690TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)42.432 23.690TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)22.262.426 8.850.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8.850.135 31.165.502Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)301.616 4.184.633Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 25.215.986 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -12.105.311 -26.500.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 22.262.426 8.850.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 220.386 5.696.490Temettü Gelirleri11 46.371 45.879Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 508.540 -2.756.190Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -213.263 1.521.684Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 957 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ562.991 4.507.863Yönetim Ücretleri8 -98.479 -206.734Saklama Ücretleri8 -39.646 -32.556Denetim Ücretleri8 -20.492 -18.582Kurul Ücretleri8 -2.048 -3.103Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -61.291 -49.426Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -39.419 -12.829ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-261.375 -323.230ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)301.616 4.184.633NET DÖNEM KARI (ZARARI)301.616 4.184.633DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)301.616 4.184.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932065BIST