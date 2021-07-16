***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
16.07.2021 15:30
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-684.575 -4.086.250
Net Dönem Karı (Zararı)
2.822.804 -624.424
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.202.630 265.023
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-88.266 -49.685
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.114.364 314.708
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.505.969 -3.461.850
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-259.866 -2.146
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
887.983 -166.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.134.086 -3.293.069
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.885.795 -3.821.251
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
88.266 49.709
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.112.954 -314.708
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.295.130 4.129.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 3.295.130 4.129.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.610.555 43.749
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.610.555 43.749
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 92.769 81.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.703.324 125.372
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 324 1.769
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.704.455 91.045
Diğer Alacaklar
5 625.743 365.877
Finansal Varlıklar
7 27.038.898 41.953.812
Diğer Varlıklar
7 19.049.000
TOPLAM VARLIKLAR
49.418.420 42.412.503
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.506.415 618.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.506.415 618.432
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.912.005 41.794.071
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
41.794.071 25.967.488
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 2.822.804 -624.424
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 3.295.130 4.129.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
47.912.005 29.473.063
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 88.266 49.685
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.754.388
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 1.114.364 -314.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
658.489
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.615.507 -265.023
Yönetim Ücretleri
11 -436.669 -287.149
Saklama Ücretleri
11 -25.787 -14.038
Denetim Ücretleri
11 -21.185 -26.845
Danışmanlık Ücretleri
11 -114.768 0
Kurul Ücretleri
11 -4.579 -4.169
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -107.375 -10.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -82.340 -16.258
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-792.703 -359.401
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.822.804 -624.424
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.822.804 -624.424
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.822.804 -624.424
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951495
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