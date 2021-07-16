***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-684.575 -4.086.250Net Dönem Karı (Zararı)2.822.804 -624.424NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.202.630 265.023Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-88.266 -49.685Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.114.364 314.708İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.505.969 -3.461.850Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-259.866 -2.146Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler887.983 -166.635İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.134.086 -3.293.069FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.885.795 -3.821.251Alınan Temettü0 0Alınan Faiz88.266 49.709Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.112.954 -314.708FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.295.130 4.129.999Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 3.295.130 4.129.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.610.555 43.749NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.610.555 43.749DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 92.769 81.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.703.324 125.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 324 1.769Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 2.704.455 91.045Diğer Alacaklar5 625.743 365.877Finansal Varlıklar7 27.038.898 41.953.812Diğer Varlıklar7 19.049.000TOPLAM VARLIKLAR49.418.420 42.412.503YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.506.415 618.432TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.506.415 618.432TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)47.912.005 41.794.071Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)41.794.071 25.967.488Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 2.822.804 -624.424Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 3.295.130 4.129.999TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)47.912.005 29.473.063Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 88.266 49.685Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.754.388Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 1.114.364 -314.708Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler658.489ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.615.507 -265.023Yönetim Ücretleri11 -436.669 -287.149Saklama Ücretleri11 -25.787 -14.038Denetim Ücretleri11 -21.185 -26.845Danışmanlık Ücretleri11 -114.768 0Kurul Ücretleri11 -4.579 -4.169Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -107.375 -10.942Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -82.340 -16.258ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-792.703 -359.401ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.822.804 -624.424NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.822.804 -624.424DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.822.804 -624.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951495BIST