***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.368.082 -2.141.949Net Dönem Karı (Zararı)-1.375.921 -1.414.089NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.172 -10.784Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-9.143 -10.805Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-29 21İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-992.103 -727.836Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.595İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-992.103 -726.241FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.377.196 -2.152.709Alınan Faiz9.143 10.739Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-29 21FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.305.109 2.109.998Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 2.305.022 2.109.998Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)87YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-62.973 -31.951Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-62.973 -31.951DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 95.786 207.511DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 32.813 175.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 813 1.786Ters Repo Alacakları4 32.017 94.046Diğer Alacaklar5 10.275.206 10.275.206Diğer Varlıklar7 70.003.000 70.003.000TOPLAM VARLIKLAR80.311.036 80.374.038YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 801.711 1.793.814TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)801.711 1.793.814TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)79.509.325 78.580.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)78.580.224 88.357.055Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8 -1.375.921 -1.414.089Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 2.305.022 2.109.998TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)79.509.325 89.052.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 9.143 10.805Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 29 -21Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ9.172 10.784Yönetim Ücretleri11 -780.018 -892.731Saklama Ücretleri11 -51.334 -40.380Denetim Ücretleri11 -21.185 -26.845Danışmanlık Ücretleri11 -3.944 -3.600Kurul Ücretleri11 -7.972 -13.341Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -47.349 -46.616Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -473.291 -401.360ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.385.093 -1.424.873ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.375.921 -1.414.089FİNANSMAN GİDERLERİ (-)13 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.375.921 -1.414.089DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.375.921 -1.414.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951497BIST