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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

16.07.2021 15:30



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.368.082 -2.141.949
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.375.921 -1.414.089
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.172 -10.784
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.143 -10.805
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29 21
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-992.103 -727.836
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-992.103 -726.241
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.377.196 -2.152.709
Alınan Faiz
9.143 10.739
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-29 21
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.305.109 2.109.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 2.305.022 2.109.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
87
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.973 -31.951
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.973 -31.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 95.786 207.511
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.813 175.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 813 1.786
Ters Repo Alacakları
4 32.017 94.046
Diğer Alacaklar
5 10.275.206 10.275.206
Diğer Varlıklar
7 70.003.000 70.003.000
TOPLAM VARLIKLAR
80.311.036 80.374.038
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 801.711 1.793.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
801.711 1.793.814
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.509.325 78.580.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
78.580.224 88.357.055
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 -1.375.921 -1.414.089
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 2.305.022 2.109.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
79.509.325 89.052.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 9.143 10.805
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 29 -21
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.172 10.784
Yönetim Ücretleri
11 -780.018 -892.731
Saklama Ücretleri
11 -51.334 -40.380
Denetim Ücretleri
11 -21.185 -26.845
Danışmanlık Ücretleri
11 -3.944 -3.600
Kurul Ücretleri
11 -7.972 -13.341
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -47.349 -46.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -473.291 -401.360
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.385.093 -1.424.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.375.921 -1.414.089
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
13 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.375.921 -1.414.089
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.375.921 -1.414.089



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951497


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Çeyrek 799 818 -1,56  
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