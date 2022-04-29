***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 20:37
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.080.058
Net Dönem Karı (Zararı)
6.769.369
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.568.604
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -750
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.567.854
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.849.427
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-38
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
39.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.888.517
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
- 8.859.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 8.859.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
779.941
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
779.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
779.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 779.941
Finansal Varlıklar
9 14.888.517
Diğer Varlıklar
5 38
TOPLAM VARLIKLAR
15.668.496
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 39.128
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
39.128
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.629.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.769.369
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 8.859.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.629.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 750
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 315.644
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.567.854
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.884.248
Yönetim Ücretleri
8 -51.279
Saklama Ücretleri
8 -20.351
Denetim Ücretleri
8 -23.080
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -30
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.139
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-114.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.769.369
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.769.369
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.769.369
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026028
BIST