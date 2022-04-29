***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.080.058Net Dönem Karı (Zararı)6.769.369NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.568.604Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -750Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -6.567.854İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.849.427Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-38Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler39.128İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.888.517FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR- 8.859.999Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 8.859.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)779.941NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)779.941DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ779.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 779.941Finansal Varlıklar9 14.888.517Diğer Varlıklar5 38TOPLAM VARLIKLAR15.668.496YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 39.128TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)39.128TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.629.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.769.369Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 8.859.999TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.629.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 750Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 315.644Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar6.567.854ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.884.248Yönetim Ücretleri8 -51.279Saklama Ücretleri8 -20.351Denetim Ücretleri8 -23.080Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -30Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -20.139ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-114.879ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.769.369NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.769.369DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.769.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026028BIST