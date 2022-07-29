***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.610Net Dönem Karı (Zararı)4.949.035NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.033.193Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -955Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -5.032.238İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.951.645Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-48Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.962.543FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.035.803Alınan Faiz11 955Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 5.032.238FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.610NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.610DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ779.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ777.331Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 777.331 779.941Diğer Alacaklar85 38Finansal Varlıklar9 17.251.091 14.888.517TOPLAM VARLIKLAR18.028.507 15.668.496YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 50.074 39.128TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)50.074 39.128TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.978.433 15.629.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)13.029.398Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 4.949.035TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18 17.978.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 955Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 33.661Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 5.032.238ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.066.854Yönetim Ücretleri7 -76.673Saklama Ücretleri7 -30.265Denetim Ücretleri7 -2.030Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -40Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -8.811ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-117.819ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.949.035NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.949.035DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.949.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049887BIST