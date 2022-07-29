***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:56
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.610
Net Dönem Karı (Zararı)
4.949.035
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.033.193
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.032.238
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.951.645
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-48
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.962.543
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.035.803
Alınan Faiz
11 955
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 5.032.238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
779.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
777.331
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 777.331 779.941
Diğer Alacaklar
85 38
Finansal Varlıklar
9 17.251.091 14.888.517
TOPLAM VARLIKLAR
18.028.507 15.668.496
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 50.074 39.128
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.074 39.128
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.978.433 15.629.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.029.398
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 4.949.035
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 17.978.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 33.661
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.032.238
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.066.854
Yönetim Ücretleri
7 -76.673
Saklama Ücretleri
7 -30.265
Denetim Ücretleri
7 -2.030
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -40
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.811
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-117.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.949.035
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.949.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.949.035
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049887
BIST