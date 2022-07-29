***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:56
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.892.146
Net Dönem Karı (Zararı)
402.275
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-328.331
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.838
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -307.493
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.294.421
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.042
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 37.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -8.330.700
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.220.477
Alınan Faiz
11 20.838
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 307.493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.897.246
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 14.897.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.005.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.005.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.005.100
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 7.005.100
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
Diğer Alacaklar
5 1.042
Finansal Varlıklar
9 8.330.700
TOPLAM VARLIKLAR
15.336.842
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 37.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.321
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.299.521
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 402.275
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 14.897.246
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.299.521
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 20.838
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 144.622
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 307.493
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
472.953
Yönetim Ücretleri
8 -43.455
Saklama Ücretleri
8 -13.223
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.253
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-70.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
402.275
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
402.275
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
402.275
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049888
BIST