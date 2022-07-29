***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.892.146Net Dönem Karı (Zararı)402.275NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-328.331Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -20.838Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 -307.493İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.294.421Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -1.042Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 37.321İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -8.330.700FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.220.477Alınan Faiz11 20.838Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 307.493FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.897.246Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 14.897.246YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.005.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.005.100DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.005.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 7.005.100Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriDiğer Alacaklar5 1.042Finansal Varlıklar9 8.330.700TOPLAM VARLIKLAR15.336.842YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 37.321TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)37.321TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.299.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 402.275Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 14.897.246TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.299.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 20.838Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 144.622Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 307.493ESAS FAALİYET GELİRLERİ472.953Yönetim Ücretleri8 -43.455Saklama Ücretleri8 -13.223Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -747Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.253ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-70.678ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)402.275NET DÖNEM KARI (ZARARI)402.275DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)402.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049888BIST