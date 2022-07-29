Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2022 20:56
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.487.635 -2.368.082
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.957.816 -1.375.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.459 -9.172
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.459 -9.172
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-529.819 -992.103
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-529.819 -992.103
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.509.094 -2.377.196
Alınan Faiz
21.459 9.143
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-29
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.999.997 2.305.109
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.999.997 2.305.022
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
87
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
512.362 -62.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
512.362 -62.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.133 95.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
587.495 32.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.196 2.049
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 586.299 73.084
Diğer Alacaklar
5 10.276.286 10.276.286
Diğer Varlıklar
7 102.029.000 102.029.000
TOPLAM VARLIKLAR
112.892.781 112.380.419
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.159.324 1.689.143
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.159.324 1.689.143
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
111.733.457 110.691.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
110.691.276 78.580.224
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.957.816 -1.375.921
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 2.999.997 2.305.022
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
111.733.457 79.509.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 21.459 9.143
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 29
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.461 9.172
Yönetim Ücretleri
11 -1.098.451 -780.018
Saklama Ücretleri
11 -55.975 -51.334
Denetim Ücretleri
11 -26.344 -21.185
Danışmanlık Ücretleri
11 -3.944
Kurul Ücretleri
11 -11.174 -7.972
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -93.006 -47.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -694.327 -473.291
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.979.277 -1.385.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.957.816 -1.375.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.957.816 -1.375.921
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.957.816 -1.375.921



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049889


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.592
Değişim :  1,93% |  49,05
Açılış :  2.548  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.594 En Düşük
2.539
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 12,23 1.702.285 % 9,98  
UZERB 38,56 1.463.070 % 9,98  
KRPLS 5,65 551.528.428 % 9,92  
BEYAZ 11,20 19.182.549 % 9,91  
ICBCT 6,25 65.791.907 % 9,84  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9111 17,9135 % -0,05  
Euro 18,3127 18,3689 % 0,51  
Sterlin 21,7756 21,8848 % 0,01  
Frank 18,7695 18,8825 % 0,33  
Riyal 4,7592 4,7830 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 10,44  
Altın Gr. 1.017 1.018 4,97  
Cumhuriyet 6.711 6.812 2,00  
Tam 6.777 6.865 31,00  
Yarım 3.302 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.678 8,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,40 0,35  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,19  
B. Petrol 104 104 1,96  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru