***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.487.635 -2.368.082Net Dönem Karı (Zararı)-1.957.816 -1.375.921NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-21.459 -9.172Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-21.459 -9.172İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-529.819 -992.103Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-529.819 -992.103FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.509.094 -2.377.196Alınan Faiz21.459 9.143Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-29FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.999.997 2.305.109Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.999.997 2.305.022Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)87YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)512.362 -62.973NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)512.362 -62.973DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.133 95.786DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ587.495 32.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.196 2.049Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 586.299 73.084Diğer Alacaklar5 10.276.286 10.276.286Diğer Varlıklar7 102.029.000 102.029.000TOPLAM VARLIKLAR112.892.781 112.380.419YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.159.324 1.689.143TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.159.324 1.689.143TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)111.733.457 110.691.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)110.691.276 78.580.224Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.957.816 -1.375.921Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 2.999.997 2.305.022TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)111.733.457 79.509.325Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 21.459 9.143Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 29Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 2ESAS FAALİYET GELİRLERİ21.461 9.172Yönetim Ücretleri11 -1.098.451 -780.018Saklama Ücretleri11 -55.975 -51.334Denetim Ücretleri11 -26.344 -21.185Danışmanlık Ücretleri11 -3.944Kurul Ücretleri11 -11.174 -7.972Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -93.006 -47.349Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -694.327 -473.291ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.979.277 -1.385.093ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.957.816 -1.375.921NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.957.816 -1.375.921DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.957.816 -1.375.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049889BIST