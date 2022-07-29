***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:56
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.487.635 -2.368.082
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.957.816 -1.375.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.459 -9.172
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.459 -9.172
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-529.819 -992.103
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-529.819 -992.103
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.509.094 -2.377.196
Alınan Faiz
21.459 9.143
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-29
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.999.997 2.305.109
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.999.997 2.305.022
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
87
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
512.362 -62.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
512.362 -62.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.133 95.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
587.495 32.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.196 2.049
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 586.299 73.084
Diğer Alacaklar
5 10.276.286 10.276.286
Diğer Varlıklar
7 102.029.000 102.029.000
TOPLAM VARLIKLAR
112.892.781 112.380.419
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.159.324 1.689.143
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.159.324 1.689.143
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
111.733.457 110.691.276
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
110.691.276 78.580.224
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.957.816 -1.375.921
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 2.999.997 2.305.022
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
111.733.457 79.509.325
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 21.459 9.143
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 29
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.461 9.172
Yönetim Ücretleri
11 -1.098.451 -780.018
Saklama Ücretleri
11 -55.975 -51.334
Denetim Ücretleri
11 -26.344 -21.185
Danışmanlık Ücretleri
11 -3.944
Kurul Ücretleri
11 -11.174 -7.972
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -93.006 -47.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -694.327 -473.291
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.979.277 -1.385.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.957.816 -1.375.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.957.816 -1.375.921
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.957.816 -1.375.921
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049889
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