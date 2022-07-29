***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 20:56
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.933.850 -684.575
Net Dönem Karı (Zararı)
1.060.891 2.822.804
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.565.510 -1.202.630
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-312.099 -88.266
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.253.411 -1.114.364
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.994.741 -3.505.969
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-222.452 -259.866
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-380.257 887.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.392.032 -4.134.086
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.499.360 -1.885.795
Alınan Faiz
312.099 88.266
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.253.411 1.112.954
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.499.998 3.295.130
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.295.130
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.499.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.433.848 2.610.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.433.848 2.610.555
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.027.314 92.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
593.466 2.703.324
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.165 1.413
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
592.301 6.025.901
Diğer Alacaklar
341.152 118.700
Diğer Varlıklar
59.802.000 57.409.968
TOPLAM VARLIKLAR
60.736.618 63.555.982
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
669.821 1.050.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
669.821 1.050.078
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
60.066.797 62.505.904
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
62.505.904 41.794.071
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.060.891 2.822.804
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.295.130
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.499.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
60.066.797 47.912.005
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
312.099 88.266
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.754.388
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.253.411 1.114.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
454.091 658.489
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.019.601 3.615.507
Yönetim Ücretleri
-618.121 -436.669
Saklama Ücretleri
-31.500 -25.787
Denetim Ücretleri
-26.344 -21.185
Danışmanlık Ücretleri
-32.000 -114.768
Kurul Ücretleri
-6.182 -4.579
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-30.392 -107.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-214.171 -82.340
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-958.710 -792.703
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.060.891 2.822.804
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.060.891 2.822.804
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.060.891 2.822.804
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049890
BIST