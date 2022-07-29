***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.933.850 -684.575Net Dönem Karı (Zararı)1.060.891 2.822.804NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.565.510 -1.202.630Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-312.099 -88.266Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.253.411 -1.114.364İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.994.741 -3.505.969Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-222.452 -259.866Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-380.257 887.983İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.392.032 -4.134.086FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.499.360 -1.885.795Alınan Faiz312.099 88.266Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.253.411 1.112.954FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.499.998 3.295.130Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit3.295.130Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.499.998YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.433.848 2.610.555NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.433.848 2.610.555DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.027.314 92.769DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ593.466 2.703.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.165 1.413Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri592.301 6.025.901Diğer Alacaklar341.152 118.700Diğer Varlıklar59.802.000 57.409.968TOPLAM VARLIKLAR60.736.618 63.555.982YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar669.821 1.050.078TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)669.821 1.050.078TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)60.066.797 62.505.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)62.505.904 41.794.071Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.060.891 2.822.804Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.295.130Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.499.998TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)60.066.797 47.912.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri312.099 88.266Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar1.754.388Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.253.411 1.114.364Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler454.091 658.489ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.019.601 3.615.507Yönetim Ücretleri-618.121 -436.669Saklama Ücretleri-31.500 -25.787Denetim Ücretleri-26.344 -21.185Danışmanlık Ücretleri-32.000 -114.768Kurul Ücretleri-6.182 -4.579Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-30.392 -107.375Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-214.171 -82.340ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-958.710 -792.703ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.060.891 2.822.804NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.060.891 2.822.804DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.060.891 2.822.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049890BIST