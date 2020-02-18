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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

18.02.2020 17:43
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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklamalar

01.01.2019-31.12.2019 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819920


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDRS 1,99 332.225.447 % 19,88  
TSPOR 6,52 563.545.375 % 16,64  
BOSSA 12,14 72.120.984 % 14,53  
ALCTL 21,78 92.111.483 % 13,44  
DOKTA 48,40 15.819.764 % 12,09  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8756 7,9151 % 0,50  
Frank 6,1429 6,1799 % 0,09  
Riyal 1,6125 1,6206 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.589 1.589 8,02  
Altın Gr. 311 311 3,38  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
Gümüş.Ons 17,92 17,96 0,17  
Gümüş Gr. 3,50 3,51 0,05  
B. Petrol 56,69 56,69 -0,98  
Seans Raporu
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