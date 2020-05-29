***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.05.2020 14:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 Dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847649
BIST
15:20105.132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -228,05
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
15:206,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8386
En Düşük
6,8095
15:207,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0678
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
15:20380,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,95
|Açılış
|: 380,38
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,41
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.780.518
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.419.367
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.179.228
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|322.394.587
|% 9,79
|
|MARKA
|1,57
|24.399.503
|% 9,79
|
|TUKAS
|8,55
|612.253.438
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.771.949
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|GARAN
|7,91
|1.172.714.822
|% 1,67
|
|THYAO
|12,44
|685.202.821
|% -1,89
|
|TUKAS
|8,55
|612.253.438
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,28
|502.786.724
|% 6,15
|
|ASELS
|30,14
|379.107.539
|% 0,27
|
|MNDRS
|2,13
|322.394.587
|% 9,79
|
|GSRAY
|3,28
|502.786.724
|% 6,15
|
|TSKB
|1,09
|161.363.929
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,45
|215.466.534
|% 0,69
|
|GARAN
|7,91
|1.172.714.822
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4271
|8,4693
|% 0,69
|
|Frank
|7,0741
|7,1168
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|12,77
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.494
|20,50
|
|Tam
|2.536
|2.563
|13,40
|
|Yarım
|1.238
|1.251
|10,30
|
|Çeyrek
|619
|626
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,08
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|-0,58
|