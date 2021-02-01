***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.02.2021 18:17
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemine ilişkin faaliyet raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906754
BIST
17:591.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 21,03
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
17:597,1780
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1413
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
17:598,6883
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -0,1971
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
17:59430,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,34
|Açılış
|: 430,19
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IDEAS
|16,28
|4.352.238
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.624,10
|1.485.434
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.000.079
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.595.082
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|6.295.152
|% 10,00
|
|COSMO
|12,25
|795.292
|% -9,99
|
|PSDTC
|29,46
|3.940.240
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|3.940.240
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|3.940.240
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|3.940.240
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,00
|2.137.213.974
|% 7,45
|
|KARSN
|5,39
|1.610.462.233
|% 3,45
|
|GARAN
|9,49
|1.498.820.124
|% 1,93
|
|ODAS
|4,14
|1.446.118.470
|% 9,23
|
|SISE
|7,40
|944.856.730
|% 2,35
|
|ODAS
|4,14
|1.446.118.470
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,45
|757.045.647
|% 1,66
|
|KARSN
|5,39
|1.610.462.233
|% 3,45
|
|GSDHO
|2,55
|519.369.219
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,90
|520.040.149
|% 1,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1739
|7,1780
|% -1,93
|
|Euro
|8,6821
|8,6883
|% -2,22
|
|Sterlin
|9,7796
|9,8287
|% -2,17
|
|Frank
|7,9781
|8,0262
|% -2,52
|
|Riyal
|1,9068
|1,9163
|% -1,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,19
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,42
|29,45
|2,54
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,49
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|0,60
|