***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
20.05.2021 17:58
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Açıklamalar
01.01.2021-31.03.2021 Dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937021
BIST
10:101.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.456
10:108,3849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:1010,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2358
10:10505,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,68
|Açılış
|: 505,16
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|6.489.896
|% 9,91
|
|EUKYO
|4,80
|897.717
|% 9,84
|
|EUYO
|4,99
|948.087
|% 6,85
|
|GEDIK
|21,62
|6.735.571
|% 6,50
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|PRKAB
|11,42
|578.485
|% -4,36
|
|YAPRK
|77,90
|227.444
|% -4,18
|
|SEKUR
|23,80
|1.806.356
|% -3,95
|
|DIRIT
|5,00
|6.350
|% -3,85
|
|KRDMD
|8,18
|149.953.745
|% 2,00
|
|GARAN
|8,23
|124.657.403
|% 0,00
|
|THYAO
|13,61
|92.541.854
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,19
|71.842.874
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,25
|67.069.442
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,19
|71.842.874
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,18
|149.953.745
|% 2,00
|
|TSKB
|1,38
|24.511.282
|% 0,00
|
|GARAN
|8,23
|124.657.403
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,29
|52.477.122
|% -0,19
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3820
|8,3849
|% 0,05
|
|Euro
|10,2531
|10,2622
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8505
|11,9099
|% -0,05
|
|Frank
|9,3229
|9,3791
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% 0,04
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,97
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,10
|