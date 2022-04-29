***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/04/2022Karar Sayısı2022/24SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı01.01.2022-31.03.2022 Dönemine ait Finansal Tablolara ilşikin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026043BIST