***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -19.992 121.610 -401.175 4.700.443 0 4.700.443Transferler0 -401.175 401.175 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.786 0 13.375 27.161 0 27.161Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 0 4.727.604Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 0 4.727.604Transferler0 13.375 -13.375 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.237 0 0 12.237 12.237Dönem Karı (Zararı)787.415 787.415 787.415Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-600.834 -1.343.546Dönem Karı (Zararı)787.415 13.375Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.046.245 -1.031.204Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 14.671 8.891Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.131 -6.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.131 -6.586Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-862.185 -781.699Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-862.185 -781.699Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-360.396 -245.270Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-360.396 -245.270Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 150.534 -6.540İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-342.004 -284.219Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -648.056 42.415Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -19.662 -1.369.743Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -22.425 10.544Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 51.460 -23.634Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67.756 -16.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler228.923 1.072.782Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)228.923 1.072.782Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-600.834 -1.302.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -41.498YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.503 -30.818Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.503 -30.818Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.581 -8.613Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-922 -22.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI815.099 709.974Alınan Faiz899.742 778.333Vergi İadeleri (Ödemeleri)-84.643 -68.359YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)206.762 -664.390NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)206.762 -664.390DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.533.176 3.197.566DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.739.938 2.533.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.837.931 2.655.824Finansal Yatırımlar5 1.912.875 1.552.479Ticari Alacaklar6 2.622.194 1.974.138İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 2.265.519 1.926.888İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 356.675 47.250Diğer Alacaklar7 28.559 8.897İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 28.559 8.897Peşin Ödenmiş Giderler8 37.579 15.154Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 130.638 193.556ARA TOPLAM7.569.776 6.400.048TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.569.776 6.400.048DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 11.944 12.325Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 11.850 18.637Ertelenmiş Vergi Varlığı20 24.293 30.325TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.087 61.287TOPLAM VARLIKLAR7.617.863 6.461.335KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 86.391 34.931İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 75.277 24.123İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 11.114 10.808Diğer Borçlar7 266.292 185.634Kısa Vadeli Karşılıklar12 50.772 47.685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 50.772 47.685Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.634.544 1.405.621ARA TOPLAM2.037.999 1.673.871TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.037.999 1.673.871UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar52.608 59.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 52.608 59.860TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.608 59.860TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.090.607 1.733.731ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.527.256 4.727.604Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.031 -6.206Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.031 -6.206Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 6.031 -6.206Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 -266.190 -279.565Net Dönem Karı veya Zararı787.415 13.375TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.527.256 4.727.604TOPLAM KAYNAKLAR7.617.863 6.461.335Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.220.890 1.468.019TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15 3.220.890 1.468.019BRÜT KAR (ZARAR)3.220.890 1.468.019Genel Yönetim Giderleri16 -2.870.645 -2.099.136Pazarlama Giderleri17 -254.804 -144.068ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)