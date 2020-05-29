***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 14:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 4.727.604
Transferler
13.375 -13.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.971 -31.971
Dönem Karı (Zararı)
-36.587
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.616
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -1.590 -266.190 -36.587 4.695.633 4.695.633
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256
Transferler
BIST
15:22105.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -205,53
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
15:226,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8374
En Düşük
6,8095
15:227,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0689
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
15:22380,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,01
|Açılış
|: 380,44
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,46
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.780.518
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.419.367
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.179.228
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|322.394.587
|% 9,79
|
|MARKA
|1,57
|24.399.503
|% 9,79
|
|TUKAS
|8,55
|612.253.438
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.771.949
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|GARAN
|7,91
|1.172.714.822
|% 1,67
|
|THYAO
|12,44
|685.202.821
|% -1,89
|
|TUKAS
|8,55
|612.253.438
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,28
|502.786.724
|% 6,15
|
|ASELS
|30,14
|379.107.539
|% 0,27
|
|MNDRS
|2,13
|322.394.587
|% 9,79
|
|GSRAY
|3,28
|502.786.724
|% 6,15
|
|TSKB
|1,09
|161.363.929
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,45
|215.466.534
|% 0,69
|
|GARAN
|7,91
|1.172.714.822
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4240
|8,4663
|% 0,66
|
|Frank
|7,0743
|7,1169
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8146
|1,8237
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|13,19
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,49
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.494
|20,40
|
|Tam
|2.536
|2.563
|13,30
|
|Yarım
|1.238
|1.251
|10,20
|
|Çeyrek
|619
|626
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,76
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,08
|
|B. Petrol
|35,37
|35,37
|-0,66
|