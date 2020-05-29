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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 14:04
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 4.727.604
Transferler
13.375 -13.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.971 -31.971
Dönem Karı (Zararı)
-36.587
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.616
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -1.590 -266.190 -36.587 4.695.633 4.695.633
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256
Transferler



BIST




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104.671
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 63,25 9.780.518 % 10,00  
EGGUB 66,40 5.419.367 % 9,93  
TSGYO 3,11 21.179.228 % 9,89  
MNDRS 2,13 322.394.587 % 9,79  
MARKA 1,57 24.399.503 % 9,79  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4240 8,4663 % 0,66  
Frank 7,0743 7,1169 % 0,53  
Riyal 1,8146 1,8237 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 13,19  
Altın Gr. 380 380 3,49  
Cumhuriyet 2.464 2.494 20,40  
Tam 2.536 2.563 13,30  
Yarım 1.238 1.251 10,20  
Çeyrek 619 626 5,10  
Gümüş.Ons 17,71 17,76 0,37  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,08  
B. Petrol 35,37 35,37 -0,66  
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