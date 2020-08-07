***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 4.727.604Transferler13.375 -13.375Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.867 20.867Dönem Karı (Zararı)417.158 417.158 417.158Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.867Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 14.661 -266.190 417.158 5.165.629 5.165.629Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256Transferler787.415 -787.415Dönem Karı (Zararı)486.827 486.827Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.091 12.091Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 18.122 521.225 486.827 6.026.174 6.026.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.178 -403.865Dönem Karı (Zararı)486.827 417.158Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)486.827 417.158Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-332.630 -522.587Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,16 7.257 6.288Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.345 26.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler37.345 26.811Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-355.897 -452.709Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-355.897 -452.709Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-159.228 -173.227Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-159.228 -173.227Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 137.893 70.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.019 -298.436Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.063.362 416.331İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22 706.687 825.994İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 356.675 -409.663Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 -3.421Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -70.528 -16.446Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -84.618 18.434İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22 -73.863 261İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -10.755 18.173Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)4 -3.551 84.253Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-79.550 -41.999İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-79.550 -41.999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13 -845.713 -759.009Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -845.713 -759.009Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları130.178 -403.865YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9 84.645 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri99.999 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri99.999 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -15.354 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -15.354 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI272.084 435.312Alınan Faiz356.735 486.254Vergi İadeleri (Ödemeleri)-84.651 -50.942YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)486.907 31.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)486.907 31.447DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.739.938 2.533.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.226.845 2.564.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.327.551 2.837.931Finansal Yatırımlar5 1.972.104 1.912.875Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 1.972.104 1.912.875Ticari Alacaklar22 1.558.832 2.622.194İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 1.558.832 2.265.519İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 356.675Diğer Alacaklar7 31.980 28.559İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 31.980 28.559Peşin Ödenmiş Giderler8 108.107 37.579İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 108.107 37.579Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 147.715 130.638ARA TOPLAM7.146.289 7.569.776TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.146.289 7.569.776DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 23.895 11.944Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 7.996 11.850Ertelenmiş Vergi Varlığı20 0 24.293TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.891 48.087TOPLAM VARLIKLAR7.178.180 7.617.863KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 1.773 86.391İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 1.414 75.277İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 359 11.114Diğer Borçlar7 186.742 266.292İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 186.742 266.292Kısa Vadeli Karşılıklar12 65.947 50.772Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 65.947 50.772Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 788.831 1.634.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 788.831 1.634.544ARA TOPLAM1.043.293 2.037.999TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.043.293 2.037.999UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 59.664 52.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 59.664 52.608Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 49.049 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER108.713 52.608TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.152.006 2.090.607ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.026.174 5.527.256Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 18.122 6.031Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 18.122 6.031Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 18.122 6.031Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 521.225 -266.190Net Dönem Karı veya Zararı486.827 787.415TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.026.174 5.527.256TOPLAM KAYNAKLAR7.178.180 7.617.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.035.847 1.666.091 929.790 1.097.334TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15 2.035.847 1.666.091 929.790 1.097.334BRÜT KAR (ZARAR)15 2.035.847 1.666.091 929.790 1.097.334Genel Yönetim Giderleri16 -1.646.527 -1.489.201 -762.456 -755.276Pazarlama Giderleri17 -106.744 -147.507 -57.679 -51.866ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)282.576 29.383 109.655 290.192FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)282.576 29.383 109.655 290.192Finansman Gelirleri18 372.539 486.254 197.417 262.850Finansman Giderleri19 -30.395 -28.229 -14.767 -24.031SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)624.720 487.408 292.305 529.011Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -137.893 -70.250 -50.493 -75.266Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -67.574 0 -67.574 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -70.319 -70.250 17.081 -75.266SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)486.827 417.158 241.812 453.745DÖNEM KARI (ZARARI)486.827 417.158 241.812 453.745Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları486.827 417.158 241.812 453.745Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12.091 20.867 3.378 16.251Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12 15.114 26.084 4.223 20.314Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 -3.023 -5.217 -845 -4.063Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -3.023 -5.217 -845 -4.063Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.091 20.867 3.378 16.251TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)498.918 438.025 245.190 469.996Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları498.918 438.025 245.190 469.996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866686BIST