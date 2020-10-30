***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler üzeltmeler-244.303 -273.225Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 294.580 118.743İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-152.647 -520.482Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 408.915 -170.943İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22 52.240 251.852İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 356.675 -422.795Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.845 -19.395Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -88.334 -9.925Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -45.800 3.993İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22 -72.450 10.881İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 26.650 -6.888Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)4 -5.343 -10.603Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-130.829 -39.892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13 -283.411 -273.717Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -283.411 -273.717Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları460.691 -612.645YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.211.891 -7.502Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.189.573 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.189.573 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.318 -7.502Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -22.318 -6.580Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -922FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI347.774 644.540Alınan Faiz476.708 714.822Vergi İadeleri (Ödemeleri)-128.934 -70.282YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.403.426 24.393NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.403.426 24.393DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.739.938 2.533.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.336.512 2.557.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.439.010 2.837.931Finansal Yatırımlar5 4.346.751 1.912.875Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 4.346.751 1.912.875Ticari Alacaklar6 2.213.279 2.622.194İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 2.213.279 2.265.519İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 356.675Diğer Alacaklar7 36.404 28.559İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 31.980 28.559İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.424 0Peşin Ödenmiş Giderler8 125.913 37.579İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 125.913 37.579Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 45.631 130.638ARA TOPLAM8.206.988 7.569.776TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.206.988 7.569.776DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 27.651 11.944Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 6.298 11.850Ertelenmiş Vergi Varlığı20 0 24.293TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.949 48.087TOPLAM VARLIKLAR8.240.937 7.617.863KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 40.591 86.391İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 2.827 75.277İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 37.764 11.114Diğer Borçlar7 135.463 266.292İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 135.463 266.292Kısa Vadeli Karşılıklar12 64.483 50.772Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 64.483 50.772Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.351.133 1.634.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.351.133 1.634.544ARA TOPLAM1.591.670 2.037.999TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.591.670 2.037.999UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar62.287 52.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 62.287 52.608Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 60.741 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.028 52.608TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.714.698 2.090.607ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.526.239 5.527.256Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 23.609 6.031Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 23.609 6.031Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 23.609 6.031Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 521.225 -266.190Net Dönem Karı veya Zararı981.405 787.415TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.526.239 5.527.256TOPLAM KAYNAKLAR8.240.937 7.617.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.416.680 2.488.162 1.380.833 822.071TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15 3.416.680 2.488.162 1.380.833 822.071BRÜT KAR (ZARAR)15 3.416.680 2.488.162 1.380.833 822.071Genel Yönetim Giderleri16 -2.441.434 -2.128.858 -794.907 -639.657Pazarlama Giderleri17 -167.740 -197.604 -60.996 -50.097ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)807.506 161.700 524.930 132.317FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)807.506 161.700 524.930 132.317Finansman Gelirleri18 533.761 714.822 161.222 228.568Finansman Giderleri19 -65.282 -39.715 -34.887 -11.486SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.275.985 836.807 651.265 349.399Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -294.580 -118.743 -156.687 57.807Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -213.941 -38.728 -146.367 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -80.639 -80.015 -10.320 57.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)981.405 718.064 494.578 407.206DÖNEM KARI (ZARARI)981.405 718.064 494.578 407.206Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları981.405 718.064 494.578 407.206Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.578 18.198 5.487 -2.669Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12 21.973 22.748 6.859 -3.336Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 -4.395 -4.550 -1.372 667Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -4.395 -4.550 -1.372 667Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.578 18.198 5.487 -2.669TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)998.983 736.262 500.065 404.537Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları998.983 736.262 500.065 404.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884862BIST