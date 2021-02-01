***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -6.206 -279.565 13.375 4.727.604 4.727.604Transferler13.375 -13.375 0 0Dönem Karı (Zararı)787.415 787.415 787.415Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.237 12.237 12.237Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256Transferler787.415 -787.415 0 0Dönem Karı (Zararı)1.277.196 1.277.196 1.277.196Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.275 -8.275 -8.275Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -2.244 521.225 1.277.196 6.796.177 6.796.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.990.796 -600.834Dönem Karı (Zararı)1.277.196 787.415Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.277.196 787.415Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-761.342 -817.322Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 17.230 14.671Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler382.210 240.054Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler121.903 11.131Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler260.307 228.923Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.004.672 -862.185Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.004.672 -862.185Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-572.737 -360.396Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-572.737 -360.396Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 416.627 150.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.506.650 -570.927Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.439.558 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -254.077 -648.056İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-610.752 -338.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)356.675 -309.425Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 28.559 -19.662İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)28.559 -19.662Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 11.136 -22.425Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -7.005 51.460İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 51.154İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.005 306Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler154.295 67.756Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.990.796 -600.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.318 -7.503Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.318 -7.503Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -22.318 -6.581Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -922FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI731.450 815.099Alınan Faiz1.004.909 899.742Vergi İadeleri (Ödemeleri)-273.459 -84.643YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.281.664 206.762NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.281.664 206.762DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.739.938 2.533.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.458.274 2.739.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.564.180 2.837.931Finansal Yatırımlar5 4.925.170 1.912.875Ticari Alacaklar6 2.876.271 2.622.194İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 2.876.271 2.265.519İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 356.675Diğer Alacaklar7 0 28.559İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 28.559Peşin Ödenmiş Giderler8 26.443 37.579Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 130.638ARA TOPLAM9.392.064 7.569.776TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.392.064 7.569.776DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 24.741 11.944Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 4.141 11.850Ertelenmiş Vergi Varlığı20 28.855 24.293TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.737 48.087TOPLAM VARLIKLAR9.449.801 7.617.863KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 4.109 11.114İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.109 11.114Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 129.625 117.307Diğer Borçlar7 374.389 224.262İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,22 216.765 112.418İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 157.624 111.844Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 15.023 0Kısa Vadeli Karşılıklar12 161.442 50.772Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 161.442 50.772Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.894.851 1.634.544ARA TOPLAM2.579.439 2.037.999TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.579.439 2.037.999UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar74.185 52.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 74.185 52.608TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.185 52.608TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.653.624 2.090.607ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.796.177 5.527.256Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.244 6.031Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.244 6.031Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -2.244 6.031Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 521.225 -266.190Net Dönem Karı veya Zararı1.277.196 787.415TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.796.177 5.527.256TOPLAM KAYNAKLAR9.449.801 7.617.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 4.713.694 3.220.890TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.713.694 3.220.890BRÜT KAR (ZARAR)4.713.694 3.220.890Genel Yönetim Giderleri16 -3.687.246 -2.870.645Pazarlama Giderleri17 -254.032 -254.804ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)772.416 95.441FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)772.416 95.441Finansman Gelirleri18 1.020.712 899.742Finansman Giderleri19 -99.305 -57.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.693.823 937.949Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -416.627 -150.534Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -419.120 -147.561Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 2.493 -2.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.277.196 787.415DÖNEM KARI (ZARARI)1.277.196 787.415Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.277.196 787.415Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.275 12.237Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12 -10.344 15.296Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.069 -3.059Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 2.069 -3.059Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.275 12.237TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.268.921 799.652Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.268.921 799.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906753BIST