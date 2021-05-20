***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256Transferler787.415 -787.415 0 0Dönem Karı (Zararı)245.015 245.015 245.015Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.713 8.713 8.713Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 14.744 521.225 245.015 5.780.984 5.780.984Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -2.244 521.225 1.277.196 6.796.177 6.796.177Transferler1.277.196 -1.277.196 0 0Dönem Karı (Zararı)687.361 687.361 687.361Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.806 3.806 3.806Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 1.562 1.798.421 687.361 7.487.344 7.487.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI600.363 214.361Dönem Karı (Zararı)687.361 245.015Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)687.361 245.015Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-188.778 -167.613Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 3.487 2.913Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler98.358 9.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler98.358 9.356Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-352.043 -171.825Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-352.043 -171.825Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler174.878 -95.457Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler174.878 -95.457Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -113.458 87.400İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler101.780 136.959Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 2.260.153 1.801.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.260.153 1.801.527Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -540İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -540Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -25.788 -21.691Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 149.566 -27.195İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)149.566 -27.195Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.282.151 -1.615.142Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları600.363 214.361Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.469 -15.354Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.466 -15.354Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -15.354Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.466 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.003 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI326.166 98.020Alınan Faiz351.458 172.663Vergi İadeleri (Ödemeleri)-25.292 -74.643YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)923.060 297.027NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)923.060 297.027DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.458.274 2.739.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.381.334 3.036.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.491.217 1.564.180Finansal Yatırımlar5 4.750.292 4.925.170Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 4.750.292 4.925.170Ticari Alacaklar6 616.118 2.876.271İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 616.118 2.876.271Peşin Ödenmiş Giderler8 52.231 26.443ARA TOPLAM7.909.858 9.392.064TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.909.858 9.392.064DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 22.797 24.741Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 4.064 4.141Ertelenmiş Vergi Varlığı20 35.779 28.855TOPLAM DURAN VARLIKLAR62.640 57.737TOPLAM VARLIKLAR7.972.498 9.449.801KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 153.675 4.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 153.675 4.109Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 73.637 129.625Diğer Borçlar7 49.741 374.389İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,22 1.923 216.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 47.818 157.624Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 40.315 15.023Kısa Vadeli Karşılıklar12 85.501 161.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 85.501 161.442Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 0 1.894.851İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 1.894.851ARA TOPLAM402.869 2.579.439TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER402.869 2.579.439UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar82.285 74.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 82.285 74.185TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.285 74.185TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER485.154 2.653.624ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.487.344 6.796.177Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.562 -2.244Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.562 -2.244Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 1.562 -2.244Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 1.798.421 521.225Net Dönem Karı veya Zararı687.361 1.277.196TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.487.344 6.796.177TOPLAM KAYNAKLAR7.972.498 9.449.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.675.512 1.106.057TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.675.512 1.106.057BRÜT KAR (ZARAR)1.675.512 1.106.057Genel Yönetim Giderleri16 -1.145.003 -932.828Pazarlama Giderleri17 -155 -308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)530.354 172.921FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)530.354 172.921Finansman Gelirleri18 351.458 175.122Finansman Giderleri19 -42.884 -15.628SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)838.928 332.415Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -151.567 -87.400Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -159.442 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 7.875 -87.400SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)687.361 245.015DÖNEM KARI (ZARARI)687.361 245.015Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları687.361 245.015Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.806 8.713Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12 4.757 10.891Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-951 -2.178Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -951 -2.178Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.806 8.713TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)691.167 253.728Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları691.167 253.728http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937020BIST