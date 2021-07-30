***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256Transferler787.415 -787.415Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.091 12.091Dönem Karı (Zararı)486.827 486.827 486.827Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.091Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 18.122 521.225 486.827 6.026.174 6.026.174Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -2.244 521.225 1.277.196 6.796.177 6.796.177Transferler1.277.196 -1.277.196Dönem Karı (Zararı)1.518.468 1.518.468Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.143 6.143Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 3.899 1.798.421 1.518.468 8.320.788 8.320.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.378.164 130.178Dönem Karı (Zararı)1.518.468 486.827Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-227.930 -332.630Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 7.850 7.257Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-42.485 37.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-42.485 37.345Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-620.015 -355.897Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-620.015 -355.897Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler51.231 -159.228Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler51.231 -159.228Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 375.489 137.893İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.087.626 -24.019Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.426.943 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 844.317 1.063.362İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22 1.144.317 706.687İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -300.000 356.675Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 0 -3.421Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -6.571 -70.528Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 132.063 -84.618İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22 0 -73.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 132.063 -10.755Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)4 -7.286 -3.551Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-323.676 -79.550İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-323.676 -79.550İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-978.164 -845.713Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -978.164 -845.713Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.378.164 130.178YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.233 84.645Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 99.999Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 99.999Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.233 -15.354Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -11.767 -15.354Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.466 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI435.212 272.084Alınan Faiz618.420 356.735Vergi İadeleri (Ödemeleri)-183.208 -84.651YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.800.143 486.907NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.800.143 486.907DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.458.274 2.739.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.258.417 3.226.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.373.204 1.564.180Finansal Yatırımlar5,22 3.446.996 4.925.170Ticari Alacaklar6 2.031.954 2.876.271İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 1.731.954 2.876.271İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 300.000 0Peşin Ödenmiş Giderler8 33.014 26.443ARA TOPLAM9.885.168 9.392.064TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.885.168 9.392.064DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 30.278 24.741Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.987 4.141Ertelenmiş Vergi Varlığı20 45.251 28.855TOPLAM DURAN VARLIKLAR79.516 57.737TOPLAM VARLIKLAR9.964.684 9.449.801KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 136.172 4.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 136.172 4.109Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar85.818 129.625Diğer Borçlar7 94.520 374.389Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 225.236 15.023Kısa Vadeli Karşılıklar12 97.926 161.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 97.926 161.442Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 916.687 1.894.851ARA TOPLAM1.556.359 2.579.439TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.556.359 2.579.439UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar87.537 74.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 87.537 74.185TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER87.537 74.185TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.643.896 2.653.624ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.320.788 6.796.177Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 3.899 -2.244Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.899 -2.244Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 3.899 -2.244Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 1.798.421 521.225Net Dönem Karı veya Zararı1.518.468 1.277.196TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.320.788 6.796.177TOPLAM KAYNAKLAR9.964.684 9.449.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.466.790 2.035.847 1.791.278 929.790TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.466.790 2.035.847 1.791.278 929.790BRÜT KAR (ZARAR)3.466.790 2.035.847 1.791.278 929.790Genel Yönetim Giderleri16 -2.420.491 -1.752.963 -1.275.488 -820.135Pazarlama Giderleri17 -155 -308 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler254.237 0 117.618 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.300.381 282.576 633.408 109.655FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.300.381 282.576 633.408 109.655Finansman Gelirleri18 669.651 372.539 454.812 197.417Finansman Giderleri19 -76.075 -30.395 -33.191 -14.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.893.957 624.720 1.055.029 292.305Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -375.489 -137.893 -223.922 -50.493Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -393.421 -67.574 -233.979 -67.574Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 17.932 -70.319 10.057 17.081SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.518.468 486.827 831.107 241.812DÖNEM KARI (ZARARI)1.518.468 486.827 831.107 241.812Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.518.468 486.827 831.107 241.812Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.143 12.091 2.337 3.378Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12 7.679 15.114 2.922 4.223Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.536 -3.023 -585 -845Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -1.536 -3.023 -585 -845Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.143 12.091 2.337 3.378TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.524.611 498.918 833.444 245.190Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.524.611 498.918 833.444 245.190http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953360BIST