***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 6.031 -266.190 787.415 5.527.256 5.527.256Transferler787.415 -787.415Dönem Karı (Zararı)981.405 981.405Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.578 17.578 17.578Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 23.609 521.225 981.405 6.526.239 6.526.239Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -2.244 521.225 1.277.196 6.796.177 6.796.177Transferler1.277.196 -1.277.196Dönem Karı (Zararı)2.011.180 2.011.180Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)717 717 717Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 -1.527 1.798.421 2.011.180 8.808.074 8.808.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.936.769 460.691Dönem Karı (Zararı)2.011.180 981.405Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.011.180 981.405Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-238.642 -368.067Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 11.043 12.163Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-65.875 45.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-65.875 45.363Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-874.613 -475.870Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-874.613 -475.870Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler153.408 -244.303Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler153.408 -244.303Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 537.395 294.580İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.164.231 -152.647Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.235.693 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 540.662 408.915İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22 540.662 52.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 356.675Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -7.845Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 10.906 -88.334Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 73.746 -45.800İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22 0 -72.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 73.746 26.650Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)4 -11.329 -5.343Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-380.666 -130.829İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-304.781 -283.411Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -304.781 -283.411Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.936.769 460.691YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.233 -2.211.891Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -2.189.573Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -2.189.573Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.233 -22.318Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -11.767 -22.318Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.466 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI454.471 347.774Alınan Faiz872.437 476.708Vergi İadeleri (Ödemeleri)-417.966 -128.934YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.378.007 -1.403.426NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.378.007 -1.403.426DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.458.274 2.739.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.836.281 1.336.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.955.692 1.564.180Finansal Yatırımlar5,22 2.536.069 4.925.170Ticari Alacaklar6 2.335.609 2.876.271İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 2.335.609 2.876.271Peşin Ödenmiş Giderler8 15.537 26.443İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 15.537 26.443ARA TOPLAM10.842.907 9.392.064TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.842.907 9.392.064DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 27.162 24.741Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.910 4.141Ertelenmiş Vergi Varlığı20 41.023 28.855TOPLAM DURAN VARLIKLAR72.095 57.737TOPLAM VARLIKLAR10.915.002 9.449.801KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 77.854 4.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 77.854 4.109Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 80.815 129.625Diğer Borçlar7 42.534 374.389İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 216.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 42.534 157.624Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 146.799 15.023Kısa Vadeli Karşılıklar12 79.794 161.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 79.794 161.442Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.590.070 1.894.851İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.590.070 1.894.851ARA TOPLAM2.017.866 2.579.439TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.017.866 2.579.439UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar89.062 74.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 89.062 74.185TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.062 74.185TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.106.928 2.653.624ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.808.074 6.796.177Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -1.527 -2.244Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -1.527 -2.244Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.527 -2.244Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 1.798.421 521.225Net Dönem Karı veya Zararı2.011.180 1.277.196TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.808.074 6.796.177TOPLAM KAYNAKLAR10.915.002 9.449.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 4.766.759 3.416.680 1.299.969 1.380.833TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.766.759 3.416.680 1.299.969 1.380.833BRÜT KAR (ZARAR)4.766.759 3.416.680 1.299.969 1.380.833Genel Yönetim Giderleri16 -3.425.807 -2.608.866 -1.005.316 -855.903Pazarlama Giderleri17 -155 -308 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler254.237 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.595.034 807.506 294.653 524.930FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.595.034 807.506 294.653 524.930Finansman Gelirleri18 1.039.134 533.761 369.483 161.222Finansman Giderleri19 -85.593 -65.282 -9.518 -34.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.548.575 1.275.985 654.618 651.265Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -537.395 -294.580 -161.906 -156.687Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -549.742 -213.941 -156.321 -146.367Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 12.347 -80.639 -5.585 -10.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.011.180 981.405 492.712 494.578DÖNEM KARI (ZARARI)2.011.180 981.405 492.712 494.578Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.011.180 981.405 492.712 494.578Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar717 17.578 -5.426 5.487Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12 896 21.973 -6.783 6.859Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 -179 -4.395 1.357 -1.372Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -179 -4.395 1.357 -1.372Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)717 17.578 -5.426 5.487TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.011.897 998.983 487.286 500.065Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.011.897 998.983 487.286 500.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972517BIST