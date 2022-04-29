***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -2.244 0 0 521.225 1.277.196 6.796.177 6.796.177Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler130.865 514.927 -645.792 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler69.808 1.082.821 124.567 -1.277.196 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)687.361 687.361 687.361Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.806 3.806 3.806Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 1.562 200.673 1.597.748 0 687.361 7.487.344 7.487.344Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 2.858 200.673 597.748 0 2.381.835 9.183.114 9.183.114Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler155.346 2.226.489 -2.381.835 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)791.100 791.100Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.568 12.568 12.568Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 6.000.000 15.426 200.673 753.094 2.226.489 791.100 9.986.782 9.986.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.675.403 600.363Dönem Karı (Zararı)791.100 687.361Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)791.100 687.361Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.858.513 -188.778Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 2.435 3.487Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler181.716 98.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler181.716 98.358Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-590.150 -352.043Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-590.150 -352.043Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.632.383 174.878Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-3.632.383 174.878Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 179.869 -113.458Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-607.990 101.780Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.607.828 2.260.153İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.607.828 2.260.153Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -57.203 -25.788Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 80.238 149.566İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 149.566İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)80.238 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.235.703 -2.282.151İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.150Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.150Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.675.403 600.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -3.469Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.466Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.466Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.003FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI361.309 326.166Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıAlınan Faiz594.433 351.458Vergi İadeleri (Ödemeleri)-233.124 -25.292YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.314.094 923.060NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.314.094 923.060DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.168.794 1.458.274DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.854.700 2.381.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.978.067 6.293.294Finansal Yatırımlar5 6.326.017 2.887.523Ticari Alacaklar6 1.702.386 3.310.214İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 1.702.386 3.310.214Peşin Ödenmiş Giderler8 93.182 35.979İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 93.182 35.979ARA TOPLAM11.099.652 12.527.010TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.099.652 12.527.010DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 21.612 24.047Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.833 3.833Ertelenmiş Vergi Varlığı20 0 33.628TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.445 61.508TOPLAM VARLIKLAR11.125.097 12.588.518KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 117.766 37.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 117.766 37.528Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 86.023 84.394Diğer Borçlar7 39.907 634.059İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,22 220 399.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 39.687 234.698Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 113.758 223.168Kısa Vadeli Karşılıklar12 136.111 193.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 136.111 193.889Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 496.268 2.139.448İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 496.268 2.139.448ARA TOPLAM989.833 3.312.486TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER989.833 3.312.486UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar122.813 92.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 122.813 92.918Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 25.669 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER148.482 92.918TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.138.315 3.405.404ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.986.782 9.183.114Ödenmiş Sermaye14 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.426 2.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 15.426 2.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.426 2.858Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler200.673 200.673Yasal Yedekler200.673 200.673Diğer Yedekler753.094 597.748Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 2.226.489 0Net Dönem Karı veya Zararı791.100 2.381.835TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.986.782 9.183.114TOPLAM KAYNAKLAR11.125.097 12.588.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.278.998 1.675.512TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.278.998 1.675.512BRÜT KAR (ZARAR)2.278.998 1.675.512Genel Yönetim Giderleri16 -1.875.196 -1.145.003Pazarlama Giderleri17 0 -155ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)403.802 530.354FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)403.802 530.354Finansman Gelirleri18 594.433 351.458Finansman Giderleri19 -27.266 -42.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)970.969 838.928Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -179.869 -151.567Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -123.714 -159.442Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -56.155 7.875SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)791.100 687.361DÖNEM KARI (ZARARI)791.100 687.361Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları791.100 687.361Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12.568 3.806Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12 15.710 4.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.142 -951Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -3.142 -951Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.568 3.806TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)803.668 691.167Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları803.668 691.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026041BIST