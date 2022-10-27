***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -2.244 0 0 521.225 1.277.196 6.796.177 6.796.177Transferler1.277.196 -1.277.196 0 0Dönem Karı (Zararı)2.011.180 2.011.180 2.011.180Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)717 717 717Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 -1.527 0 0 1.798.421 2.011.180 8.808.074 8.808.074Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 2.858 200.673 597.748 0 2.381.835 9.183.114 9.183.114Transferler4.000.000 112.942 2.268.893 -2.381.835 4.000.000 4.000.000Dönem Karı (Zararı)2.128.594 2.128.594 2.128.594Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.508Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -20.650 313.615 2.866.641 2.128.594 15.288.200 15.288.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.776.980 3.936.769Dönem Karı (Zararı)2.128.594 2.011.180Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.128.594 2.011.180Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.099.897 -238.642Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 9.628 11.043Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.661 -65.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29.661 -65.875Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.514.052 -874.613Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.514.052 -874.613Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.344.545 153.408Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-8.344.545 153.408Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 719.411 537.395Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-805.677 2.164.231Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 2.235.693Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.837.054 540.662İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22 -3.837.054 540.662Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-277.214 -380.666Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -15.190 10.906Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 3.324.841 73.746İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22 1.227.760 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.097.081 73.746Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)4 -10.024 -11.329İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.964 -304.781Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 8.964 -304.781Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.776.980 3.936.769YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.299 -13.233Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.299 -13.233Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -9.299 -11.767Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -1.466Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.753.876 454.471Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri4.000.000Alınan Faiz2.518.335 872.437Vergi İadeleri (Ödemeleri)-764.459 -417.966YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.032.403 4.378.007NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.032.403 4.378.007DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.168.794 1.458.274DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.136.391 5.836.281Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.266.632 6.293.294Finansal Yatırımlar5 11.232.068 2.887.523Ticari Alacaklar6 7.147.268 3.310.214İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 7.147.268 3.310.214Peşin Ödenmiş Giderler8 51.169 35.979İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 51.169 35.979ARA TOPLAM21.697.137 12.527.010TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.697.137 12.527.010DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 23.718 24.047Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.833 3.833Ertelenmiş Vergi Varlığı20 0 33.628TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.551 61.508TOPLAM VARLIKLAR21.724.688 12.588.518KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 3.362.369 37.528İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 1.227.760 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.134.609 37.528Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 219.290 84.394Diğer Borçlar7 221.949 634.059İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 399.361İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 221.949 234.698Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 109.675 223.168Kısa Vadeli Karşılıklar12 172.070 193.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 172.070 193.889Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.148.412 2.139.448İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.148.412 2.139.448ARA TOPLAM6.233.765 3.312.486TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.233.765 3.312.486UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 175.742 92.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar175.742 92.918Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 26.981 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER202.723 92.918TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.436.488 3.405.404ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.288.200 9.183.114Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.650 2.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.650 2.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.650 2.858Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler313.615 200.673Yasal Yedekler313.615 200.673Diğer Yedekler2.866.641 597.748Net Dönem Karı veya Zararı2.128.594 2.381.835TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.288.200 9.183.114TOPLAM KAYNAKLAR21.724.688 12.588.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 15.489.923 4.766.759 9.092.589 1.299.969TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.489.923 4.766.759 9.092.589 1.299.969BRÜT KAR (ZARAR)15.489.923 4.766.759 9.092.589 1.299.969Genel Yönetim Giderleri16 -15.268.977 -3.425.827 -10.113.509 -1.005.316Pazarlama Giderleri17 0 -155 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler58.021 254.257 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)278.967 1.595.034 -1.020.920 294.653FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)278.967 1.595.034 -1.020.920 294.653Finansman Gelirleri18 2.645.241 1.039.134 1.337.829 369.483Finansman Giderleri19 -76.203 -85.593 -33.991 -9.518SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.848.005 2.548.575 282.918 654.618Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -719.411 -537.395 -73.963 -161.906Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -650.966 -549.742 -140.873 -156.321Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -68.445 12.347 66.910 -5.585SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.128.594 2.011.180 208.955 492.712DÖNEM KARI (ZARARI)2.128.594 2.011.180 208.955 492.712Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.128.594 2.011.180 208.955 492.712Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-23.508 717 9.126 -5.426Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları12 -31.344 896 9.449 -6.783Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 7.836 -179 -323 1.357Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 7.836 -179 -323 1.357Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.508 717 9.126 -5.426TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.105.086 2.011.897 218.081 487.286Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları2.105.086 2.011.897 218.081 487.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074802BIST