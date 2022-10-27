***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:28
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -2.244 0 0 521.225 1.277.196 6.796.177 6.796.177
Transferler
1.277.196 -1.277.196 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.011.180 2.011.180 2.011.180
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
717 717 717
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.527 0 0 1.798.421 2.011.180 8.808.074 8.808.074
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.858 200.673 597.748 0 2.381.835 9.183.114 9.183.114
Transferler
4.000.000 112.942 2.268.893 -2.381.835 4.000.000 4.000.000
Dönem Karı (Zararı)
2.128.594 2.128.594 2.128.594
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.508
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -20.650 313.615 2.866.641 2.128.594 15.288.200 15.288.200
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.776.980 3.936.769
Dönem Karı (Zararı)
2.128.594 2.011.180
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.128.594 2.011.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.099.897 -238.642
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 9.628 11.043
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.661 -65.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.661 -65.875
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.514.052 -874.613
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.514.052 -874.613
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.344.545 153.408
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.344.545 153.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 719.411 537.395
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-805.677 2.164.231
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 2.235.693
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.837.054 540.662
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -3.837.054 540.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.214 -380.666
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -15.190 10.906
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.324.841 73.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 1.227.760 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.097.081 73.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -10.024 -11.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.964 -304.781
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 8.964 -304.781
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.776.980 3.936.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.299 -13.233
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.299 -13.233
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -9.299 -11.767
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -1.466
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.753.876 454.471
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
4.000.000
Alınan Faiz
2.518.335 872.437
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-764.459 -417.966
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.032.403 4.378.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.032.403 4.378.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.168.794 1.458.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.136.391 5.836.281
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.266.632 6.293.294
Finansal Yatırımlar
5 11.232.068 2.887.523
Ticari Alacaklar
6 7.147.268 3.310.214
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 7.147.268 3.310.214
Peşin Ödenmiş Giderler
8 51.169 35.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 51.169 35.979
ARA TOPLAM
21.697.137 12.527.010
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.697.137 12.527.010
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 23.718 24.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.833 3.833
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 33.628
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.551 61.508
TOPLAM VARLIKLAR
21.724.688 12.588.518
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 3.362.369 37.528
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.227.760 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.134.609 37.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 219.290 84.394
Diğer Borçlar
7 221.949 634.059
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 399.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 221.949 234.698
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 109.675 223.168
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 172.070 193.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 172.070 193.889
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.148.412 2.139.448
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.148.412 2.139.448
ARA TOPLAM
6.233.765 3.312.486
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.233.765 3.312.486
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 175.742 92.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
175.742 92.918
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 26.981 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
202.723 92.918
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.436.488 3.405.404
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.288.200 9.183.114
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.650 2.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.650 2.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.650 2.858
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
313.615 200.673
Yasal Yedekler
313.615 200.673
Diğer Yedekler
2.866.641 597.748
Net Dönem Karı veya Zararı
2.128.594 2.381.835
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.288.200 9.183.114
TOPLAM KAYNAKLAR
21.724.688 12.588.518
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 15.489.923 4.766.759 9.092.589 1.299.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.489.923 4.766.759 9.092.589 1.299.969
BRÜT KAR (ZARAR)
15.489.923 4.766.759 9.092.589 1.299.969
Genel Yönetim Giderleri
16 -15.268.977 -3.425.827 -10.113.509 -1.005.316
Pazarlama Giderleri
17 0 -155 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
58.021 254.257 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
278.967 1.595.034 -1.020.920 294.653
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
278.967 1.595.034 -1.020.920 294.653
Finansman Gelirleri
18 2.645.241 1.039.134 1.337.829 369.483
Finansman Giderleri
19 -76.203 -85.593 -33.991 -9.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.848.005 2.548.575 282.918 654.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -719.411 -537.395 -73.963 -161.906
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -650.966 -549.742 -140.873 -156.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -68.445 12.347 66.910 -5.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.128.594 2.011.180 208.955 492.712
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.128.594 2.011.180 208.955 492.712
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.128.594 2.011.180 208.955 492.712
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.508 717 9.126 -5.426
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
12 -31.344 896 9.449 -6.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 7.836 -179 -323 1.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 7.836 -179 -323 1.357
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.508 717 9.126 -5.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.105.086 2.011.897 218.081 487.286
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.105.086 2.011.897 218.081 487.286
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074802
BIST