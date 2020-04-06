***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaMart 2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri172,94 % 0,00357357Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.146,4 % 0,06501604Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.454,29 % 0,03005091Fon Yönetim Ücreti33.904,37 % 0,70058734Hisse Senedi Komisyonu36.310,54 % 0,75030755Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu513,11 % 0,01060271Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,00243004Türev Araçlar Komisyonu1.636,98 % 0,03382595Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,45 % 0,03968347Diğer Giderler1.173,19 % 0,02424236TOPLAM GİDERLER80.349,87 % 1,66031995DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.839.420,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835517BIST