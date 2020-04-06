***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 21:26
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Mart 2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
172,94 % 0,00357357
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.146,4 % 0,06501604
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.454,29 % 0,03005091
Fon Yönetim Ücreti
33.904,37 % 0,70058734
Hisse Senedi Komisyonu
36.310,54 % 0,75030755
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
513,11 % 0,01060271
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117,6 % 0,00243004
Türev Araçlar Komisyonu
1.636,98 % 0,03382595
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,03968347
Diğer Giderler
1.173,19 % 0,02424236
TOPLAM GİDERLER
80.349,87 % 1,66031995
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.839.420,86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835517
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
0
En Düşük
0
18:056,7673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,7588
18:057,3124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3353
En Düşük
7,2942
18:05361,65
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 11,07
|Açılış
|: 361,51
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
364,61
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2725
|8,3140
|% 0,42
|
|Frank
|6,9001
|6,9417
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7979
|1,8069
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|3,02
|
|Altın Gr.
|361
|362
|10,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,31
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,33
|0,06
|
|B. Petrol
|33,33
|33,33
|0,03
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