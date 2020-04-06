***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaMart 2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.790,84 % 0,00698065Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.146,4 % 0,0122646Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.518,15 % 0,02930558Fon Yönetim Ücreti84.533,42 % 0,3295094Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu839,77 % 0,0032734Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.082,83 % 0,01591478Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,0004584Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.840,9 % 0,01497174Diğer Giderler2.038,42 % 0,00794572TOPLAM GİDERLER107.908,33 % 0,42062428DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.654.327,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835518BIST