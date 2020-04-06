***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 21:27
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Mart 2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.508,18 % 0,00494024
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.146,4 % 0,00443078
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.262,48 % 0,02994194
Fon Yönetim Ücreti
220.744,47 % 0,3108536
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21,04 % 0,00002963
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117,6 % 0,0001656
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.840,9 % 0,00540878
Diğer Giderler
2.648,93 % 0,00373024
TOPLAM GİDERLER
255.290 % 0,35950081
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.012.357,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835520
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0571
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7918
En Düşük
6,7161
18:057,3384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0515
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3385
En Düşük
7,2586
18:05363,19
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 12,62
|Açılış
|: 363,15
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
364,61
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2889
|8,3304
|% 0,62
|
|Frank
|6,9135
|6,9551
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8011
|1,8101
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.668
|48,85
|
|Altın Gr.
|364
|364
|13,73
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,05
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,16
|
|B. Petrol
|33,02
|33,02
|-1,09
|
Seans Raporu
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