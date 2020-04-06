***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaMart 2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.508,18 % 0,00494024Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.146,4 % 0,00443078Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.262,48 % 0,02994194Fon Yönetim Ücreti220.744,47 % 0,3108536Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21,04 % 0,00002963Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,0001656Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.840,9 % 0,00540878Diğer Giderler2.648,93 % 0,00373024TOPLAM GİDERLER255.290 % 0,35950081DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.012.357,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835520BIST