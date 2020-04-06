***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaMart 2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri50,63 % 0,00477231Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.146,4 % 0,29657504Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri180,76 % 0,01703817Fon Yönetim Ücreti3.968,85 % 0,37409797Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35,68 % 0,00336314Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,0110848Türev Araçlar Komisyonu485,91 % 0,04580116Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.840,9 % 0,36203759Diğer Giderler912,04 % 0,08596755TOPLAM GİDERLER12.738,77 % 1,20073774DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.060.911,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835521BIST