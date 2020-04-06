***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaMart 2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri456,33 % 0,00507161Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.146,4 % 0,03496879Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.082,72 % 0,04537497Fon Yönetim Ücreti23.583,9 % 0,26210924Hisse Senedi Komisyonu679,7 % 0,00755412Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu915,7 % 0,010177Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,001307Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.840,9 % 0,0426874Diğer Giderler1.402,79 % 0,01559048TOPLAM GİDERLER38.226,04 % 0,42484061DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.997.736,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835522BIST