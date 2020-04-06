***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaMart 2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri361,26 % 0,00613594Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.146,4 % 0,05344105Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.714,05 % 0,13102179Fon Yönetim Ücreti20.521,54 % 0,34855476Hisse Senedi Komisyonu12.939,46 % 0,21977446Tahvil Bono Komisyonu81,78 % 0,00138902Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu653,34 % 0,01109687Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,00199742Türev Araçlar Komisyonu9.371,04 % 0,15916547Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.840,9 % 0,06523701Diğer Giderler1.137,22 % 0,01931548TOPLAM GİDERLER59.884,59 % 1,01712927DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.887.608,5889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835524BIST