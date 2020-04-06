***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaMart 2020 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri301,68 % 0,00507005Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.146,4 % 0,0528786Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.720,68 % 0,06252998Fon Yönetim Ücreti18.894,47 % 0,31754167Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu76,71 % 0,00128919Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu838,84 % 0,0140976Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,00197639Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.840,9 % 0,06455041Diğer Giderler1.216,47 % 0,02044407TOPLAM GİDERLER32.153,75 % 0,54037797DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.950.233,3268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835525BIST