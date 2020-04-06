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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2020 21:29
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Mart 2020 Fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.828,25 % 0,00576623
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.146,4 % 0,00375765
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.617,54 % 0,02581715
Fon Yönetim Ücreti
373.145,54 % 0,44563594
Hisse Senedi Komisyonu
77.711,3 % 0,09280815
Tahvil Bono Komisyonu
1.650,78 % 0,00197147
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.324,11 % 0,01232976
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117,6 % 0,00014045
Türev Araçlar Komisyonu
86.727,69 % 0,10357614
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.840,9 % 0,00458707
Diğer Giderler
7.730,58 % 0,00923239
TOPLAM GİDERLER
590.840,69 % 0,70562239
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
83.733.268,7669



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835526


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,98 1.687.209 % 10,00  
TIRE 7,37 112.300.135 % 10,00  
OSTIM 1,65 34.009.089 % 10,00  
MERIT 14,30 51.420 % 10,00  
TDGYO 2,97 2.805.448 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2725 8,3140 % 0,42  
Frank 6,9001 6,9417 % 0,57  
Riyal 1,7979 1,8069 % 0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.667 4,91  
Altın Gr. 361 362 10,94  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,26 15,33 0,29  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,05  
B. Petrol 33,33 33,33 0,03  
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