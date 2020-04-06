***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaMart 2020 Fon gider bilgileri bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.828,25 % 0,00576623Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.146,4 % 0,00375765Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.617,54 % 0,02581715Fon Yönetim Ücreti373.145,54 % 0,44563594Hisse Senedi Komisyonu77.711,3 % 0,09280815Tahvil Bono Komisyonu1.650,78 % 0,00197147Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.324,11 % 0,01232976Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,00014045Türev Araçlar Komisyonu86.727,69 % 0,10357614Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.840,9 % 0,00458707Diğer Giderler7.730,58 % 0,00923239TOPLAM GİDERLER590.840,69 % 0,70562239DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.733.268,7669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835526BIST