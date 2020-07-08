***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaHaziran 2020 Dönemi gider bilgileri sunulumuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri408,33 % 0,00917584Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.852,61 % 0,1539893Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.775,57 % 0,06237158Fon Yönetim Ücreti62.106,52 % 1,39563461Hisse Senedi Komisyonu55.754,6 % 1,25289663Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu15,75 % 0,00035393Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu913,09 % 0,02051862Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar606,8 % 0,01363578Türev Araçlar Komisyonu1.636,98 % 0,03678561Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.234,19 % 0,09514914TOPLAM GİDERLER135.304,44 % 3,04051104DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.450.055,8653http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856336BIST