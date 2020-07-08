***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 00:05
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Haziran 2020 Dönemi gider bilgileri sunulumuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
513,95 % 0,00260828
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.794,4 % 0,02433141
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.107,06 % 0,01069325
Fon Yönetim Ücreti
12.709,85 % 0,06450203
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
55.625,84 % 0,28229914
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
367,5 % 0,00186505
TOPLAM GİDERLER
76.118,6 % 0,38629916
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.704.572,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856337
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8632
En Düşük
6,8525
18:057,7441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7441
En Düşük
7,7149
18:05395,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,06
|Açılış
|: 395,90
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.060.746
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|9.177.476
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.739.631
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.490.406
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.916.777
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.625.744
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5737
|8,6167
|% 0,33
|
|Frank
|7,2468
|7,2905
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,12
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|12,10
|
|Tam
|2.637
|2.651
|12,40
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,10
|
|Çeyrek
|640
|649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,30
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,12
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
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17:58PEKGY
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17:57ADEL
Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524