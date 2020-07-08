***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaHaziran 2020 Dönemi gider bilgileri sunulumuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri513,95 % 0,00260828Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.794,4 % 0,02433141Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.107,06 % 0,01069325Fon Yönetim Ücreti12.709,85 % 0,06450203Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar55.625,84 % 0,28229914Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler367,5 % 0,00186505TOPLAM GİDERLER76.118,6 % 0,38629916DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.704.572,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856337BIST