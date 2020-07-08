***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaHaziran 2020 Dönemi gider bilgileri sunulumuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.037,08 % 0,01358756Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.890,7 % 0,01858771Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.382,98 % 0,06037825Fon Yönetim Ücreti208.168,91 % 0,56153715Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.780,62 % 0,00750074Gecelik Ters Repo Komisyonu5.341,94 % 0,01440992Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.585,65 % 0,01236982Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar606,8 % 0,00163685Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.265,12 % 0,02229522TOPLAM GİDERLER264.059,8 % 0,71230323DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.071.262,4441http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856338BIST