***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaHaziran 2020 Dönemi gider bilgileri sunulumuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.663,41 % 0,01015934Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.761 % 0,03518552Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.993,49 % 0,13432607Fon Yönetim Ücreti151.257,6 % 0,92381149Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu108,52 % 0,00066279Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar44.418,02 % 0,27128473Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.001,53 % 0,03665457TOPLAM GİDERLER231.203,57 % 1,41208451DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.373.210,5746http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856339BIST