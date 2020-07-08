***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaHaziran 2020 Dönemi gider bilgileri sunulumuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri53,27 % 0,00502115Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.872,5 % 0,36501616Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri203,91 % 0,01922026Fon Yönetim Ücreti4.169,3 % 0,39299209Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu79,4 % 0,00748413Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar606,8 % 0,05719608Türev Araçlar Komisyonu485,91 % 0,04580116Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.786,5 % 0,45116846TOPLAM GİDERLER14.257,59 % 1,34389948DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.060.911,934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856341BIST