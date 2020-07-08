***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaHaziran 2020 Dönemi gider bilgileri sunulumuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri568,61 % 0,00849252Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.167,12 % 0,15185189Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.577,53 % 0,18785278Fon Yönetim Ücreti34.796,94 % 0,51971267Hisse Senedi Komisyonu679,7 % 0,01015172Tahvil Bono Komisyonu163,14 % 0,00243659Gecelik Ters Repo Komisyonu267,75 % 0,003999Vadeli Ters Repo Komisyonu63 % 0,00094094Borsa Para Piyasası Komisyonu1.332,8 % 0,01990615Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar606,8 % 0,00906291Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.347,97 % 0,09481065TOPLAM GİDERLER67.571,36 % 1,00921783DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.695.418,7826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856342BIST