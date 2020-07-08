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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2020 00:07
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Haziran 2020 Dönemi gider bilgileri sunulumuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
20,83 % 0,00224558
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.146,4 % 0,33919853
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.375,3 % 0,25606988
Fon Yönetim Ücreti
4.688,73 % 0,50546985
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117,6 % 0,0126779
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.541,79 % 0,48962894
TOPLAM GİDERLER
14.890,65 % 1,60529068
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
927.598,3585



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856343


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 758,00 58.060.746 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
PKENT 208,10 6.397.901 % 9,99  
SNPAM 10,69 9.177.476 % 9,98  
ALGYO 17,86 122.739.631 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5737 8,6167 % 0,33  
Frank 7,2468 7,2905 % -0,08  
Riyal 1,8225 1,8316 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 -0,12  
Altın Gr. 396 396 2,15  
Cumhuriyet 2.562 2.583 12,10  
Tam 2.637 2.651 12,40  
Yarım 1.281 1.297 6,10  
Çeyrek 640 649 3,00  
Gümüş.Ons 18,26 18,30 0,02  
Gümüş Gr. 4,02 4,04 0,00  
B. Petrol 43,02 43,02 0,12  
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