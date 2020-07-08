***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaHaziran 2020 Dönemi Gider Bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri17.906,45 % 0,01489Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.731,88 % 0,00393Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.082,39 % 0,0666Fon Yönetim Ücreti1.080.819,94 % 0,8988Hisse Senedi Komisyonu132.586,44 % 0,11026Tahvil Bono Komisyonu4.904,62 % 0,00408Gecelik Ters Repo Komisyonu14.854 % 0,01235Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.837,88 % 0,00901Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar606,8 % 0,0005Türev Araçlar Komisyonu136.576,89 % 0,11358Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.755,7 % 0,01809TOPLAM GİDERLER1.505.662,99 % 1,2521DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ120.251.133,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856346BIST