***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 00:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Haziran 2020 Dönemi gider bilgileri sunulumuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.154,45 % 0,00833838
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.397,59 % 0,00595809
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.492,82 % 0,08060407
Fon Yönetim Ücreti
462.112,51 % 0,62609489
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
74,59 % 0,00010106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
121.049,42 % 0,16400427
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.834,84 % 0,01196992
TOPLAM GİDERLER
662.116,22 % 0,89707067
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
73.808.702,1821
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856340
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8656
En Düşük
6,8533
18:057,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7963
En Düşük
7,7558
18:05398,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,98
|Açılış
|: 398,96
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6273
|8,6706
|% 0,57
|
|Frank
|7,2826
|7,3265
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,42
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.605
|21,00
|
|Tam
|2.658
|2.673
|21,60
|
|Yarım
|1.291
|1.308
|10,60
|
|Çeyrek
|646
|655
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|-0,07
|