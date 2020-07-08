***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklamaHaziran 2020 Dönemi gider bilgileri sunulumuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.154,45 % 0,00833838Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.397,59 % 0,00595809Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.492,82 % 0,08060407Fon Yönetim Ücreti462.112,51 % 0,62609489Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu74,59 % 0,00010106Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar121.049,42 % 0,16400427Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.834,84 % 0,01196992TOPLAM GİDERLER662.116,22 % 0,89707067DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.808.702,1821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856340BIST