***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 11:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Eylül 2020 gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
609,43 % 0,0138
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.320,83 % 0,2564
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.203,86 % 0,0952
Fon Yönetim Ücreti
92.955,75 % 2,1051
Hisse Senedi Komisyonu
84.500,98 % 1,9137
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
85,05 % 0,0019
Vadeli Ters Repo Komisyonu
37,8 % 0,0009
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.362,96 % 0,0309
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
874,9 % 0,0198
Türev Araçlar Komisyonu
1.962,62 % 0,0444
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.405,63 % 0,1224
TOPLAM GİDERLER
203.319,81 % 4,6045
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.415.688,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878998
BIST
13:251.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:257,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,8560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:259,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0886
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:25476,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,07
|Açılış
|: 476,88
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:25
|VKING
|6,71
|3.906.034
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.901.710
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.015
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.725.089
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,04
|1.019.306.691
|% -0,98
|
|ODAS
|3,41
|1.011.542.238
|% 4,28
|
|ASELS
|18,61
|495.995.664
|% 0,38
|
|SISE
|6,85
|368.603.208
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|346.133.685
|% 2,26
|
|ODAS
|3,41
|1.011.542.238
|% 4,28
|
|GARAN
|7,04
|1.019.306.691
|% -0,98
|
|ZOREN
|2,72
|346.133.685
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|239.270.863
|% 3,80
|
|YGYO
|1,08
|115.592.918
|% 8,00
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8540
|7,8584
|% 0,78
|
|Euro
|9,2310
|9,2407
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,0743
|10,1248
|% 0,68
|
|Frank
|8,5210
|8,5723
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0872
|2,0977
|% 0,73
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,30
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,04
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.139
|3.217
|-8,74
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,23
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|-0,72
|