***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEylül 2020 gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri609,43 % 0,0138Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.320,83 % 0,2564Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.203,86 % 0,0952Fon Yönetim Ücreti92.955,75 % 2,1051Hisse Senedi Komisyonu84.500,98 % 1,9137Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu85,05 % 0,0019Vadeli Ters Repo Komisyonu37,8 % 0,0009Borsa Para Piyasası Komisyonu1.362,96 % 0,0309Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar874,9 % 0,0198Türev Araçlar Komisyonu1.962,62 % 0,0444Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.405,63 % 0,1224TOPLAM GİDERLER203.319,81 % 4,6045DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.415.688,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878998BIST