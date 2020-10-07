***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEylül 2020 gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.642,02 % 0,0155Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.167,38 % 0,0772Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.959,47 % 0,199Fon Yönetim Ücreti236.997,54 % 1,3891Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu123,31 % 0,0007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar513.077,22 % 3,0072Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.181,67 % 0,0304TOPLAM GİDERLER805.148,61 % 4,719DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.061.740,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879002BIST