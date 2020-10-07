***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 11:47
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Eylül 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.824,57 % 0,0124
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.555,1 % 0,0214
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
83.421,65 % 0,1318
Fon Yönetim Ücreti
597.348 % 0,9441
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
82,03 % 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
674.310,95 % 1,0658
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.931,38 % 0,0173
TOPLAM GİDERLER
1.387.473,68 % 2,1929
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
63.271.009,76
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879003
BIST
13:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:057,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0561
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:059,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0821
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:05476,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,08
|Açılış
|: 476,90
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:05
|VKING
|6,71
|3.882.308
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.850.962
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.706.750
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.003.256.697
|% -1,13
|
|ODAS
|3,39
|980.479.451
|% 3,67
|
|ASELS
|18,59
|476.316.676
|% 0,27
|
|SISE
|6,85
|363.189.703
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,44
|329.465.486
|% -0,86
|
|ODAS
|3,39
|980.479.451
|% 3,67
|
|GARAN
|7,03
|1.003.256.697
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,91
|232.027.930
|% 3,80
|
|ZOREN
|2,72
|328.287.054
|% 2,26
|
|YGYO
|1,07
|113.254.811
|% 7,00
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8487
|7,8539
|% 0,72
|
|Euro
|9,2257
|9,2342
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,0817
|10,1323
|% 0,75
|
|Frank
|8,5170
|8,5684
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0865
|2,0969
|% 0,69
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,74
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|-11,60
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,61
|
|Çeyrek
|760
|777
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|-0,71
|