***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEylül 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri937,09 % 0,019Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti19.026,36 % 0,385Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.160,33 % 0,3877Fon Yönetim Ücreti39.608,64 % 0,8014Hisse Senedi Komisyonu678,39 % 0,0137Tahvil Bono Komisyonu163,14 % 0,0033Gecelik Ters Repo Komisyonu620,55 % 0,0126Vadeli Ters Repo Komisyonu264,6 % 0,0054Borsa Para Piyasası Komisyonu1.429,07 % 0,0289Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar874,9 % 0,0177Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.488,59 % 0,1313TOPLAM GİDERLER89.251,66 % 1,8058DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.942.464,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879004BIST