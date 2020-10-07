***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 11:47
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Eylül 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
937,09 % 0,019
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.026,36 % 0,385
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.160,33 % 0,3877
Fon Yönetim Ücreti
39.608,64 % 0,8014
Hisse Senedi Komisyonu
678,39 % 0,0137
Tahvil Bono Komisyonu
163,14 % 0,0033
Gecelik Ters Repo Komisyonu
620,55 % 0,0126
Vadeli Ters Repo Komisyonu
264,6 % 0,0054
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.429,07 % 0,0289
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
874,9 % 0,0177
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.488,59 % 0,1313
TOPLAM GİDERLER
89.251,66 % 1,8058
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.942.464,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879004
BIST
13:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:057,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0561
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:059,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0821
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:05476,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,08
|Açılış
|: 476,90
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:04
|VKING
|6,71
|3.882.308
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.855.090
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.712.863
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.009.448.619
|% -1,13
|
|ODAS
|3,40
|986.363.408
|% 3,98
|
|ASELS
|18,58
|478.664.884
|% 0,22
|
|SISE
|6,85
|364.233.802
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,70
|335.483.499
|% 1,50
|
|ODAS
|3,40
|986.363.408
|% 3,98
|
|GARAN
|7,03
|1.009.448.619
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,91
|234.493.090
|% 3,80
|
|ZOREN
|2,70
|335.483.499
|% 1,50
|
|YGYO
|1,08
|114.107.630
|% 8,00
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8498
|7,8532
|% 0,71
|
|Euro
|9,2283
|9,2337
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,0889
|10,1395
|% 0,82
|
|Frank
|8,5209
|8,5723
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0873
|2,0978
|% 0,73
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,48
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,85
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.138
|3.216
|-9,81
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,74
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,74
|