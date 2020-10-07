***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEylül 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.396,72 % 0,0173Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.976,16 % 0,0712Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.195,84 % 0,3016Fon Yönetim Ücreti208.066,64 % 1,0601Hisse Senedi Komisyonu25.901,87 % 0,132Tahvil Bono Komisyonu1.031,21 % 0,0053Gecelik Ters Repo Komisyonu4.488,69 % 0,0229Vadeli Ters Repo Komisyonu831,6 % 0,0042Borsa Para Piyasası Komisyonu1.394,75 % 0,0071Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar874,9 % 0,0045Türev Araçlar Komisyonu34.603,13 % 0,1763Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.148,41 % 0,0466TOPLAM GİDERLER362.909,92 % 1,849DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.626.965,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879005BIST