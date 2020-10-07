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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2020 11:48
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Eylül 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.396,72 % 0,0173
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.976,16 % 0,0712
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.195,84 % 0,3016
Fon Yönetim Ücreti
208.066,64 % 1,0601
Hisse Senedi Komisyonu
25.901,87 % 0,132
Tahvil Bono Komisyonu
1.031,21 % 0,0053
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.488,69 % 0,0229
Vadeli Ters Repo Komisyonu
831,6 % 0,0042
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.394,75 % 0,0071
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
874,9 % 0,0045
Türev Araçlar Komisyonu
34.603,13 % 0,1763
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.148,41 % 0,0466
TOPLAM GİDERLER
362.909,92 % 1,849
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.626.965,33



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879005


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 14,85 1.460.839 % 10,00  
BASCM 8,80 858.986 % 10,00  
TUCLK 9,37 14.727.706 % 9,98  
ARTI 17,97 5.015.804 % 9,98  
INVEO 35,08 27.708.374 % 9,97  
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13:03 Alış Satış %  
Dolar 7,8489 7,8538 % 0,72  
Euro 9,2297 9,2356 % 0,91  
Sterlin 10,0876 10,1382 % 0,81  
Frank 8,5211 8,5724 % 0,73  
Riyal 2,0871 2,0976 % 0,73  
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13:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.889 10,26  
Altın Gr. 476 477 5,75  
Cumhuriyet 3.148 3.196 -16,00  
Tam 3.136 3.214 -11,89  
Yarım 1.516 1.555 -5,75  
Çeyrek 760 777 -2,88  
Gümüş.Ons 23,59 23,62 0,54  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,18  
B. Petrol 41,95 41,95 -0,70  
Seans Raporu 13:03
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