***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 11:48
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Eylül 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.396,72 % 0,0173
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.976,16 % 0,0712
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.195,84 % 0,3016
Fon Yönetim Ücreti
208.066,64 % 1,0601
Hisse Senedi Komisyonu
25.901,87 % 0,132
Tahvil Bono Komisyonu
1.031,21 % 0,0053
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.488,69 % 0,0229
Vadeli Ters Repo Komisyonu
831,6 % 0,0042
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.394,75 % 0,0071
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
874,9 % 0,0045
Türev Araçlar Komisyonu
34.603,13 % 0,1763
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.148,41 % 0,0466
TOPLAM GİDERLER
362.909,92 % 1,849
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.626.965,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879005
BIST
13:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:057,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0561
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:059,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0821
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:05476,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,08
|Açılış
|: 476,90
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:03
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|TUCLK
|9,37
|14.727.706
|% 9,98
|
|ARTI
|17,97
|5.015.804
|% 9,98
|
|INVEO
|35,08
|27.708.374
|% 9,97
|
|SUMAS
|45,10
|317.393
|% -9,62
|
|SAFKR
|5,81
|4.467.155
|% -1,69
|
|MPARK
|17,43
|26.742.015
|% -1,41
|
|BERA
|10,25
|2.789.563
|% -0,97
|
|FONET
|12,36
|14.353.928
|% -0,96
|
|NATEN
|45,92
|182.591.740
|% 1,23
|
|TURSG
|6,17
|147.956.819
|% 0,49
|
|ARDYZ
|33,70
|32.082.379
|% 1,81
|
|INVEO
|35,08
|27.708.374
|% 9,97
|
|AKYHO
|5,71
|26.868.661
|% 5,35
|
|TURSG
|6,17
|147.956.819
|% 0,49
|
|AKYHO
|5,71
|26.868.661
|% 5,35
|
|BAYRK
|7,77
|21.500.118
|% 4,72
|
|ALMAD
|2,53
|5.175.937
|% 7,20
|
|FADE
|6,46
|12.928.271
|% 0,47
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8489
|7,8538
|% 0,72
|
|Euro
|9,2297
|9,2356
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,0876
|10,1382
|% 0,81
|
|Frank
|8,5211
|8,5724
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0871
|2,0976
|% 0,73
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,26
|
|Altın Gr.
|476
|477
|5,75
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|-11,89
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,75
|
|Çeyrek
|760
|777
|-2,88
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,70
|