***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 11:48
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Eylül 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.121,91 % 0,0155
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.684,8 % 0,161
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.233,68 % 0,3201
Fon Yönetim Ücreti
69.836,43 % 0,9622
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
256,47 % 0,0035
Gecelik Ters Repo Komisyonu
185,85 % 0,0026
Vadeli Ters Repo Komisyonu
75,6 % 0,001
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.595,7 % 0,022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
874,9 % 0,0121
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.370,72 % 0,1153
TOPLAM GİDERLER
117.236,06 % 1,6153
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.257.672,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879006
BIST
13:331.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:337,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0616
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:339,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0867
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:33477,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 6,86
|Açılış
|: 477,68
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:33
|VKING
|6,71
|3.908.638
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.159
|% 9,99
|
|DYOBY
|12,00
|24.908.730
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.732.424
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,02
|1.033.461.505
|% -1,27
|
|ODAS
|3,41
|1.015.978.009
|% 4,28
|
|ASELS
|18,60
|504.086.889
|% 0,32
|
|SISE
|6,83
|375.506.869
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,72
|351.111.793
|% 2,26
|
|ODAS
|3,41
|1.015.978.009
|% 4,28
|
|GARAN
|7,02
|1.033.461.505
|% -1,27
|
|ZOREN
|2,72
|351.111.793
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|241.135.296
|% 3,80
|
|YGYO
|1,08
|119.616.877
|% 8,00
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8537
|7,8594
|% 0,79
|
|Euro
|9,2312
|9,2388
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,0877
|10,1383
|% 0,81
|
|Frank
|8,5365
|8,5879
|% 0,91
|
|Riyal
|2,0912
|2,1016
|% 0,92
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,51
|
|Altın Gr.
|477
|478
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,30
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,56
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,29
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,19
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|-0,86
|