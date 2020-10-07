***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEylül 2020 dönemi gider bildirimi sunulmuştur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.121,91 % 0,0155Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.684,8 % 0,161Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.233,68 % 0,3201Fon Yönetim Ücreti69.836,43 % 0,9622Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu256,47 % 0,0035Gecelik Ters Repo Komisyonu185,85 % 0,0026Vadeli Ters Repo Komisyonu75,6 % 0,001Borsa Para Piyasası Komisyonu1.595,7 % 0,022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar874,9 % 0,0121Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.370,72 % 0,1153TOPLAM GİDERLER117.236,06 % 1,6153DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.257.672,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879006BIST